▲限時快閃！三星創意市集在華山，「吃喝玩樂＋藝術」體驗AI享Chill新潮流。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

你的 Threads、IG 很久找不到美照更新了嗎，不如趁著週末假日，到華山體驗全台第一個結合 AI 的「Chill 星人 三星創意市集」走走吧！三星電子自9月13日起為期三天在華山文創園區舉辦創意市集，其集結潮流、美食與藝術，讓消費者在充滿AI科技與創意的氛圍中盡情享受。

▲▼限時3日快閃！三星創意市集在華山，打造全台唯一結合AI的創意市集。（圖／記者謝盛帆攝）

「Chill 星人 三星創意市集」內的每個攤位都融入了 Galaxy AI 的智慧科技，讓參與者可以親身體驗 AI 如何改變生活。像是出國遇到英文菜單看不懂也沒關係，拿出三星手機掃描圈翻譯，讓語言溝通不是問題。三星創意市集每個攤位都能親身體驗 Galaxy AI 的智慧科技。體驗潮流、文創，還能盡情大啖限定甜點、暢飲清涼飲料、冰品。一旁還能與知名插畫家「卡沃 Kawo aka Sushijojo」一起，透過 Galaxy AI 輕鬆變身創意達人。

▲▼藝術家卡沃 Kawo aka Sushijojo 透過 Galaxy AI 與現場民眾互動創作。（圖／記者謝盛帆攝）

▲ Galaxy AI 能夠即時去背，結合在刨冰或是任何照片當中，創造不一樣的美照。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，社群軟體想要來點不一樣的美照，現場工作人員還會教你透過 Galaxy AI ，即時去背，結合在刨冰或是任何照片當中。市集中最亮眼的還有三星攤位，能體驗最新的Z系列：Galaxy Z Fold6、 Galaxy Z Flip6，S系列：Galaxy S24 Ultra 與其他穿戴裝置產品，同時還準備許多好禮、限定體驗要讓你有吃又有拿。

▲▼Chill 星人三星創意市集「吃喝玩樂＋藝術」體驗AI享Chill新潮流。（圖／記者謝盛帆攝）

插畫家唐葫蘆姑娘表示：「只需繪製簡單的草圖，Galaxy AI 就能迅速生成完整的彩色作品，大大縮短了她的創作時間。這種創新科技不僅改變了藝術創作的流程，也讓參與者能更隨心所欲地表達自己的創意。」一位本身就是三星手機粉絲的陳小姐分享：「這裡真的很好玩，一次可以體驗到所有的 Galaxy AI ，把自己去背放上棉花糖真的很可愛。」另一位林小姐則說：「之前出國常常都會遇到語言不通的問題，三星 Galaxy AI 有拍照即時翻譯外，Galaxy Z旗艦摺疊系列手機還能直接語音翻譯，並顯示在螢幕上，即便遇到語言不通時也能順利溝通。」

▲▼插畫家唐葫蘆姑娘表示 Galaxy AI 迅速生成完整的彩色作品讓她非常驚喜。（圖／記者謝盛帆攝）

三星 Chill 星人創意市集9/13到9/15在華山文創園區，9/27到9/29在台中草悟廣場，除了可以逛到超過40個品牌，並且透過 Galaxy AI 將創意無限延伸，還有超多限量聯名商品，絕對是周末的好去處。

▲▼Chill 星人三星創意市集讓你有得吃又有得拿，限量棉花糖與限定好禮要送給你。（圖／記者謝盛帆攝）

活動官方網站：https://reurl.cc/zD5WO0