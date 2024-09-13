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三星Chill星人市集華山開鬧　隱藏Galaxy AI小彩蛋等挖寶

記者蘇晟彥／台北報導

三星13日舉辦「Chill星人 三星創意市集」，搭配時下最熱門的Galaxy AI技術，即日起至15日在華山文創園區集結超過40間特色店家等待民眾參與挖寶，現場不僅有多種打卡景點隨拍隨美，每個攤位都有「AI小知識」，而台北活動結束將移師到台中草悟道舉辦。對此，遠從高雄上來參加盛會的Her呷 奶酥厚片攤主就說，「因為甜點店很需要尋找創意靈感，在國外遇到不熟悉的甜點就會立刻用搜尋圈、即時翻譯等App幫忙，透過AI讓生活更加便利」

▼Her呷奶酥厚片指出因為甜點店很常需要研發新菜單，都會透過搜尋圈、即時翻譯在國外認識不同美食。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次「Chill星人 三星創意市集」集合超過40間店家，不管是美食、衣服、咖啡、盆栽等等應有盡有，而這次最大亮點就是搭搭配三星全新摺疊機上市，各攤位都有「AI小彩蛋」，可以看到各種Galaxy AI的相關應用。其中深受喜愛的Her呷奶酥厚片遠從高雄上來擺攤，攤主Sharon很開心的跟媒體表示，自己因為是甜點店，時常需要換新菜單滿足消費者的口味，因此在外地、國外考察時，碰到沒看過的甜點就會透過三星的搜尋圈、即時翻譯等立刻了解這個甜點資料，他們這次也特定為了市集做出「限定口味」，等待大家一起來品嚐。

首次在市集活動亮相的插畫家卡沃Kawo aka Sushijojo，以獨特的風格在市集中刮起一股炫風，這次他也特地在市集中擺攤，替民眾提供「似顏繪」（當然要收費）的服務，除了具有獨特風格外，還可以透過三星AI將自己的小創意加到照片中，例如畫上自己家中心愛的喵喵，創作出獨一無二的作品。

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

市集除了集結各種特色攤位，更準備了各種精彩表演，嗨翻華山與草悟廣場！現場定時邀請DJ熱力播歌、街舞演出、魔術、歌手駐唱，國語作業簿和DJ賴皮也會現身現場與粉絲熱力互動，絕對Chill到不想走。現場還能領取體驗好禮，完成三項Galaxy AI闖關任務或打卡分享，即可獲得精美小禮品。完成闖關集點並填寫問卷，還有機會把第二代The Freestyle微型智慧投影機、Galaxy Buds3帶回家。

詳情請見三星官網：https://www.samsung.com/tw/offer/zseries-2024-chill-marketplace/

台灣三星「Chill星人 三星創意市集」活動資訊：
華山文創園區
 活動日期｜9月13日（五）至9月15日（日）
 活動時間｜12:00-20:00
 活動地點｜華山文化創意產業園區北側綠地 （臺北市中正區八德路一段1號）

草悟廣場
 活動日期｜9月27日（五）至9月29日（日）
 活動時間｜12:00-20:00
 活動地點｜PARK2草悟廣場（臺中市英才路534號）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Galaxy AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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