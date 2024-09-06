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「Chill星人 三星創意市集」下週末華山登場　結合AI尬岀新滋味

記者蘇晟彥／綜合報導

為讓更多消費者體驗Galaxy AI於生活的便利性，三星結合當代年輕族群喜愛逛市集的風潮，自9月13日起於華山文創園區、9月27日起於PARK2草悟道廣場盛大開辦「Chill星人 三星創意市集」。集結超過40間多元特色店家，策畫生活體驗、潮流風格與美食享樂3大主題，精心融入Galaxy AI各項實用功能，展現科技與生活的完美結合。

▼三星舉辦「Chill星人 三星創意市集」活動，13日於華山文創園區率先開跑。（圖／三星提供）

▲▼ 。（圖／三星提供）

在這次市集中，三星邀請台南話題選物店Stable Nice BLDG.主理人育齊、Her呷 奶酥厚片攤主 Sharon及新銳插畫家卡沃 Kawo aka Sushijojo 分享自己與AI的故事，Kawo卡沃表示「智慧即時翻譯」功能，讓他在國外參展時，能更自在的與外國人溝通；塗鴉轉圖像功能則能將抽象資訊具象化，溝通更加順暢。

而「Chill星人 三星創意市集」邀請眾多年輕人喜愛的品牌與創作者共襄盛舉，悠遊其中不僅可聆聽攤主與Galaxy AI的互動故事、動手玩AI，更有許多針對三星獨家推出的產品與體驗。

三星市集限定體驗 揪星粉們一同挑戰任務拿好禮

「Chill星人 三星創意市集」除了集結各種特色攤位，更準備了各種精彩表演，嗨翻華山與草悟廣場！現場定時邀請DJ熱力播歌、街舞演出、魔術、歌手駐唱，國語作業簿和DJ賴皮也會現身現場與粉絲熱力互動，絕對Chill到不想走。現場還能領取體驗好禮，完成三項Galaxy AI闖關任務或打卡分享，即可獲得精美小禮品。完成闖關集點並填寫問卷，還有機會把第二代The Freestyle微型智慧投影機、Galaxy Buds3帶回家，獎品豐富，快把握時間與三星Chill一下！

台灣三星「Chill星人 三星創意市集」活動資訊：

華山文創園區
・活動日期｜9月13日（五）至9月15日（日）
・ 活動時間｜12:00-20:00
・活動地點｜華山文化創意產業園區北側綠地 （臺北市中正區八德路一段1號）

草悟廣場
・活動日期｜9月27日（五）至9月29日（日）
・活動時間｜12:00-20:00
・活動地點｜PARK2草悟廣場（臺中市英才路534號）

▼卡沃 Kawo aka Sushijojo 特別在「Chill星人 三星創意市集」活動中推出獨特的似顏繪創作。

▲▼ 。（圖／三星提供）

▼Stable Nice BLDG.主理人育齊分享，透過Galaxy Z Fold6幫助自己看到創造的可能性、溝通更有效率。

▲▼ 。（圖／三星提供）

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