　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

一道小學一年的數學題，竟讓全班50人都答錯。（圖／翻攝自搜狐）

▲一道小學一年的數學題，竟讓全班50人都答錯。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

現在的小學數學，並不像以前只要會計算就好，還得考驗思考邏輯。大陸就有一道小一數學，看似簡單，卻讓全班50個學生全軍覆沒，沒有人答對，掀起一陣討論。

根據《搜狐》報導，數學題目是，「公車上限載客10人，下去了7個人，還有幾個座位能坐？」一般人可能會計算「10-7」回答3人，但這個答案不對。有學生就是因為這題答錯，差了3分沒考到滿分，家長看到後認為，司機也算是1個人，應該是「10-8」答案是2人，但這也不是正確答案。

學生答錯而被扣3分。（圖／翻攝自搜狐）

▲學生答錯而被扣3分。（圖／翻攝自搜狐）

這題數學在家長群組引發議論，有家長表示：「肯定是老師批錯了，2不對，3也不對，怎麼可能？」還有家長表示：「肯定是老師錯了，要嘛就是答案錯了」，討論相當熱烈。

對此，老師給出解釋，題目中說的是限載10人，也就是說可以乘坐10人，而不是可以坐10名乘客，因此應該是「9-7」=2人才對，司機也算在內。

看到老師的解釋，許多家長恍然大悟，認為老師說得有道理。然而，也有家長不同意，覺得這就是老師出的陷阱，「錯不在孩子，錯在老師」，而出題老師也只能無奈地搖頭。

報導指出，題目其實在合理範圍，並不像家長所說的刁鑽，而且也明確給出條件，學生主要是沒有考慮全面，像這樣隱藏的小線索，在各種考試都會經常出現，目的是為了考學生，分析和辨別線索的能力。

延伸閱讀
貴婦奶奶強送香水！她一打開驚見「頭髮」　全場勸：快去大廟
撞死人爆甩鍋卸責！桌球甜心要求「重新鑑定死因」家屬氣炸拒和解
自習室讀書「收到1紙條」！句尾2顆愛心：謝謝配合　他怒噴：勸你放棄

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

股價大跌超過3%！　貴州茅台一天市值「蒸發超過2582億元」

京東三年內六次加薪　目標10月起兩年內完成「年領20個月」以上

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

股價大跌超過3%！　貴州茅台一天市值「蒸發超過2582億元」

京東三年內六次加薪　目標10月起兩年內完成「年領20個月」以上

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

秒飛日本！夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　　

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！老師給答案

小楊哥出軌還有內幕？女主播前老闆爆料

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

何雷：美對台不要有任何幻想、僥倖心理

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

崩了！貴州茅台一天市值蒸發超過2582億

外送員「車上猝死」畫面曝！同行：骨折還在送

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食 專家提醒：敬而遠之

女子眼角竟掉出「74根眼睫毛」

王爺有辦喪禮怪癖！乾隆竟超愛

女教授創業賣藥 新藥未臨床被相中...賣329.8億拿下第一桶金

秀給你看！福建艦首公開電磁彈射控制台內部畫面 彈射按鈕也入鏡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面