10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

▲一道小學一年的數學題，竟讓全班50人都答錯。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

現在的小學數學，並不像以前只要會計算就好，還得考驗思考邏輯。大陸就有一道小一數學，看似簡單，卻讓全班50個學生全軍覆沒，沒有人答對，掀起一陣討論。

根據《搜狐》報導，數學題目是，「公車上限載客10人，下去了7個人，還有幾個座位能坐？」一般人可能會計算「10-7」回答3人，但這個答案不對。有學生就是因為這題答錯，差了3分沒考到滿分，家長看到後認為，司機也算是1個人，應該是「10-8」答案是2人，但這也不是正確答案。

▲學生答錯而被扣3分。（圖／翻攝自搜狐）

這題數學在家長群組引發議論，有家長表示：「肯定是老師批錯了，2不對，3也不對，怎麼可能？」還有家長表示：「肯定是老師錯了，要嘛就是答案錯了」，討論相當熱烈。

對此，老師給出解釋，題目中說的是限載10人，也就是說可以乘坐10人，而不是可以坐10名乘客，因此應該是「9-7」=2人才對，司機也算在內。

看到老師的解釋，許多家長恍然大悟，認為老師說得有道理。然而，也有家長不同意，覺得這就是老師出的陷阱，「錯不在孩子，錯在老師」，而出題老師也只能無奈地搖頭。

報導指出，題目其實在合理範圍，並不像家長所說的刁鑽，而且也明確給出條件，學生主要是沒有考慮全面，像這樣隱藏的小線索，在各種考試都會經常出現，目的是為了考學生，分析和辨別線索的能力。

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