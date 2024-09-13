7300萬現金塞滿保險櫃！驚人畫面曝　詐團吸金10億…41人落網

記者賴文萱／高雄報導

38歲李姓男子組織投資詐騙集團，以境外公司名義在網路推出優存方案、固定配息等方案吸引民眾投資外匯，實際上大舉吸金，受騙人數達百人、違法吸金金額逾10億元。刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資後展開偵查，在李嫌的總公司及台南分公司查獲41人到案，當場在保險櫃中搜出7300多萬元現金，全案依法移送偵辦。

▲假投資公司詐騙「吸金10億」！7300多萬現金塞滿保險櫃…畫面驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方在保險櫃中搜出7300多萬現金，畫面驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

李男以未經核准的境外公司名義，推出以30萬為一單位的「優存方案」、「固定配息」等投資方案，透過舉辦說明會在社群媒體發文等方式宣傳，號稱會有5至7%獲利，招攬民眾「抱錢上門」投資外匯。

但實際上，該詐團根本沒有從事任何投資事業，只收錢不辦事，錢拿到手後立即轉走，初步掌握受騙投資人數破百人，違法吸金金額逾10億元。

▲▼警方查扣相關證物及多輛豪車。（圖／記者賴文萱翻攝）

刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，與相關單位共組專案小組，歷經長期蒐證，今年6月19日、8月21日發動2波搜索，分別前往台北市信義區、台南市安平區等地，同步搜索公司處所。

警方在李男台北總公司的保險櫃搜出新台幣現金7,300餘萬元，美金4,500元。另查扣進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、績效黑板、績效海報等證物1批。

主嫌李男等41人全數落網，全案依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等案將李嫌等人移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。