全國「淨牌專案」！16天扣60面假車牌逮30人 　400萬海神也掛上

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，民眾名下車輛有相同時段出現在不同的高速公路，車牌疑似遭到冒用，深入追查後在8月份逮捕涉嫌製作車牌的嫌犯，並查扣2張偽造車牌，後來才了解，嫌犯購買權利車，發現車牌註銷，為了讓車牌繼續使用，所以才購買懸掛假車牌上路，16天下來扣60面假車牌逮30人，其中最貴的就是要價398萬元起跳的瑪莎拉蒂「Ghibli」轎跑車。

刑事局表示，在2024年6月間，有民眾向警方報案，指稱名下車輛有相同時段出現在高速公路不同路段，警方深入追查，發現偽造的車牌出沒在高雄市，在8月初於高雄鼓山區停車場查獲羅姓嫌犯，還因詐欺遭發布通緝，坦承因為車牌遭到註銷，訊後依照偽造特種文書罪嫌送辦。

▲刑事局執行全國淨牌專案，16天逮捕30人，查扣60造假車牌。(圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局分析eTag異常通行紀錄後，發現新北市1家運輸公司有使用偽造車牌之情事，且該公司其他車輛在8月初也曾因懸掛偽造車牌遭桃園市警方查獲，於是尾隨物流貨車，於113年8月13日趁曾姓司機返家途中，在新北市土城區攔停該車輛。

警方當場發現，該車車身印有之車號已遭塗改，且懸掛車號雷同之偽造車牌，企圖魚目混珠躲避查緝。經查該車原始牌照於2021年因逾期檢驗已遭監理站註銷，該公司為繼續營業使用，遂至網路上購買偽造車牌使用，全案詢後依刑法偽造特種文書罪移送偵辦，並將擴大追查該公司是否有其他車輛懸掛偽造車牌。

因應近期販售、使用假車牌案件增加，刑事局自8月1日起發動全台「淨牌專案」，聯合各直轄市、縣(市)政府警察局針對販售、使用假車牌者同步加強查緝，目前刑事局已查獲30件30人，查扣假車牌60面，其中最貴的就是要價4百萬元起跳的瑪莎拉蒂轎跑車。

警方也持續追查假車牌來源，有關上游製造、販售源頭，目前刑事局已查獲郭姓犯嫌等人涉嫌販售假車牌，仍持續溯源中，務求從源頭徹底瓦解犯罪產業鏈。

刑事局也分析違法者樣態，主要可區分為「AB車懸掛假車牌」及「原車主懸掛假車牌」兩大類，其中「AB車懸掛假車牌」係民眾購入無車牌之車輛(如牌照遭吊扣、吊銷)或權利車後，因欲上路使用，故至網路上購買相同車型、顏色之車牌後懸掛上路。

▲全國淨牌專案查扣60造假車牌，其中1面懸掛在要價4百萬元起跳的瑪莎拉蒂（左2）轎跑車。(圖／記者邱中岳翻攝）

其次，「原車主懸掛假車牌」則多是原車主因酒駕、超速等交通違規遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，遂購買假車牌後懸掛上路。