大學周邊租屋57%契約不合格　消保處揪3大違規：恐害租客多賠錢

▲消保處調查顯示，大學周邊租屋57%契約不合格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為保障大專校院學生租屋權益，行政院消保處今年5至6月針對全國56所大專校院周邊100份住宅租賃契約進行查核，今（13日）公布結果。在1500項目中，共228項不符合規定，契約內容整體項次不合格率為15.2%，不合格內容則分布在57份租賃契約中，相當57％不合格。其中44份違反「契約審閱期」規定占最大宗。

消保處為瞭解大專校院周邊出租人對「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，今年5到6月，會同內政部及各縣市地政局（處）在113年辦理「住宅租賃定型化契約查核」，總計查核全國56所大專校院周邊100份住宅租賃契約進行查核。

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消保處指出，上述住宅租賃契約，每份契約均查核「契約審閱期、租賃期間、租金約定及支付、押金約定及返還」等15項目，共查核1500項次（100份×15項目），最後共有228項次不符合規定，契約內容整體項次不合格率為15.2%，不合格內容則分布在57份租賃契約中。契約內容不符合規定部分，包括租賃標的住址、提供契約不動產經紀業名稱及違規項目。

消保處表示，各項違規情節較為嚴重，違規件數及主要違規態樣如下：

一、違反「契約審閱期」規定，共計44份租賃契約。包括：

（一）未記載契約審閱期之規定。

（二）審閱期不足3日（例如：「攜回審閱日」與「簽約日」為同一日）。

二、違反「租賃住宅之返還」規定，共計30份租賃契約，包括：

（一）未記載租賃關係消滅時，出租人應負擔之「結算」（結算承租人是否有積欠租金或費用）義務。

（二）租賃關係消滅，承租人未返還租賃住宅時，違約金計算方式錯誤（例如：未「按日」計算違約金）。

三、違反「承租人之義務及責任」規定，共計21份租賃契約。包括：

（一）未記載承租人應負「善良管理人注意義務」規定。

（二）未記載「承租人依約定方法使用，導致租賃住宅毀損者，免負損害賠償責任」規定，變相擴大承租人應負損害賠償責任範圍。

消保處指出，經過命令業者限期改正後，所有不合格契約均已改正完畢，但仍呼籲出租人及不動產經紀業，出租住宅或居間成立租約時，租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，切勿以不合規定契約條款，侵害承租人權益。

消保處也提醒消費者，若有租屋需求，簽約前除應確實檢視實際屋況，避免日後糾紛外，同時記得逐點核對租賃契約內容是否與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符，倘若遇到契約內容不合規定時，應請出租人或不動產經紀業改正契約或拒絕簽約，並可向各直轄市、縣市政府地政單位或消保官提出檢舉。