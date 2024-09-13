俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

▲ 俄羅斯國防部副部長亞歷山大∙福明上將 。（圖／翻攝香山論壇直播）

記者任以芳／北京報導

第11屆北京香山論壇今天（13日）上午舉行開幕式，俄羅斯國防部副部長亞歷山大∙福明上將（Alexander Fomin）首次出席該論壇，致辭內容先痛批美國正挑起台灣周邊緊張局勢，接著指責美國的盟友日本，已經不可逆轉地走上復仇主義和摒棄和平主義政策的路線。

本屆香山論壇今上午在北京舉行開幕式，比照前兩屆俄羅斯代表團規格，2019年第九屆香山論壇俄羅斯前國防部長蕭伊古（Sergey Shoygu）首次出席。

之後受疫情影響，去年2023年第十屆香山論壇恢復舉行，即使「俄烏衝突」持續，蕭依古依然親自參加，與中共中央軍委副主席張又俠互動熱略。今年北京香山論壇，俄方未派出現任國防部長安德烈·貝洛索夫，由國防部副部長福明率團出席，規格比前兩屆不同。

香山論壇今上午舉行第一次全體會議，主題是「安全合作與亞太繁榮穩定」，福明發言時劍指美國，「執著於維護全球優勢的美國，正挑起台灣周邊緊張局勢增長，全面推動其在亞太地區的主要盟友——日本的軍事化，而日本已不可逆轉地走上復仇主義和摒棄和平主義政策的路線。」

福明接著批評，西方國家正在亞太地區建立類似北約的軍事聯盟，目的是挑起軍備競賽，將該地區的國家分割成集團，「按照烏克蘭模式準備一場大規模戰爭。」

談及俄中關係，福明強調，俄中關係是國家間合作的典範。福明指出，「中國是俄羅斯在世界舞台上的重要夥伴之一，莫斯科與北京之間的關係是國家間合作的典範。」

福明進一步說，俄中贊成在平等和相互尊重的基礎上建立公平的多極世界秩序。俄中國防部不斷擴大合作領域，今年俄中軍事合作計劃包含100多項活動。

福明說，在俄中合作日益加強的背景下，美國正試圖壓制任何獨立的政治發展中心。「在俄中建設性合作日益加強的背景下，美國及其衛星國為了保持其日間喪失的全球主導地位，正試圖壓制不受其控制的任何獨立的政治、經濟和技術發展中心。」

據了解，福明出席北京香山論壇期間，將與中國、文萊、寮國、蒙古國和伊朗等多國代表團團長舉行雙邊會談。就雙邊軍事合作等問題進行了詳細磋商。