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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被綠酸10年前密會、今帶蕭旭岑出場　黃國昌：毫無關聯的惡意連結

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

▲蕭旭岑出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，民眾黨8日晚間於濟南路集結支持者抗議司法不公，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援，引來民進黨立委吳沛憶批評，民眾黨立委黃國昌10年前與蕭旭岑密會、10年後把蕭帶出場等。對此，黃國昌回應，毫無關聯的惡意連結，大可不必。

黃國昌9日接受廣播節目「千秋萬事」訪問，結束後接受媒體訪問。針對蕭旭岑前往聲援，吳沛憶稱10年前太陽花學運黃與蕭密會、10年後被帶出場等言論，黃國昌表示，「我覺得做這種毫無關聯的惡意連結，大可不必。」

媒體追問，是如何透過黨中央邀請到蕭旭岑？黃國昌提及，自己不知道黨部如何聯繫的細節，但8日晚會前，黨部有人說明蕭旭岑會表達聲援，而他則表達感謝。

而柯文哲曾因大巨蛋案移送前總統馬英九跟前財政部長李述德，當時也沒有金流，就以《圖利罪》移送法務部偵辦，是否有些諷刺？黃國昌指出，蕭旭岑昨天在過去的經驗上面，不僅是聲援柯文哲捍衛在司法程序當中的清白，更重要的是，對於整個國家機器如此運用檢調，蕭則發表了不平之鳴，也凸顯出司法改革還有很長的路要走。

另外，被問到是否有些人，例如國民黨立委徐巧芯本想親自到場，但卻因故無法去？黃國昌說，對於不同黨派的朋友透過各式各樣方式，不管是聲援柯文哲捍衛清白，還是對整個司法檢調荒腔走板行徑看不下去，講幾句公道話，「任何的形式，我們都表示感謝」。

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

吳沛憶8日晚間於臉書發文表示，「黃國昌的伎倆10年沒變，把群眾當政治籌碼，自己樂得收割政治聲望，只是國昌這次玩更大，準備收割打包民眾黨。」

吳沛憶指出，10年前黃國昌在318學運現場說「馬政府傲慢不聽民意」，結果瞞著所有學生在靜坐進行當中，黃國昌跑去外面咖啡廳密會當時的總統府副秘書長蕭旭岑，也就是馬英九的代表；黃國昌密會蕭旭岑，被抓包後學生當然不能接受，當時黃國昌的說法是「只是喝咖啡」、「用個人身分」。

吳沛憶提及，10年後黃國昌跟馬英九站在同一陣線，這次不用密會，黃國昌直接把蕭旭岑帶出場，「10年啊，南柯一夢，柯文哲從來吃太陽花學生的便當，到去土城吃看守所的便當。黃國昌從和馬英九私下暗通到台上相互取暖，柯文哲差臨門一腳的藍白合禮包，黃國昌幫送了。黃一半割韭菜都來整套的，10年磨一劍，國昌老師演技更精湛了。」

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