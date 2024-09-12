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年砸8千萬！高市府揭「長庚接手大同醫院」主因　顧80萬南高雄人

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院明年將轉由高雄長庚經營 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權變天，明年起將轉由長庚體系接手管理，引起高醫工會與醫護反彈。衛生局今(12日)公開長庚能獲得評選委員青睞的主因，主要為長庚承諾每年投入6000萬至8000萬元將大同醫院發展為醫學中心等級的「重度級緊急醫療責任醫院」，更能照顧到80萬南高雄市民的需求。

衛生局表示，由於南高雄一直沒有「重度級緊急醫療責任醫院」 ，而這次長庚法人承諾將大同醫院升級為「重度級緊急醫療責任醫院」 ，每年投入6000萬至8000萬並具體承諾時程，成為獲評選委員大多數青睞的一個主要原因。

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衛生局進一步說明，現有義大醫院（燕巢區）、高醫(三民區)、高雄長庚（鳥松區）、高雄榮總（左營區）4家醫學中心暨「重度級緊急醫療責任醫院」，均都位於北高雄。

▲高雄市衛生局外觀 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局揭長庚醫院獲得評選委員青睞的主因 。（圖／記者許宥孺攝）

而自苓雅區以南的新興區、前金區、鹽埕區、旗津區、前鎮區、小港區、大寮區、林園區8個行政區共約80萬市民，需緊急送醫急救時，需依賴大同、阮綜合、小港、民生、旗津醫院等都只是「一般級或中度級緊急醫療責任醫院」急診室收治處置傷患，對「危急複雜」患者的緊急處置，卻無法提供24小時全天候的服務。

衛生局說，中度級與重度級醫院緊急醫療能力差異，主要在「腦中風、心肌梗塞、多重外傷、高危險妊娠、重症早產新生兒」等的緊急醫療處置照顧能力。例如：高死亡風險的「主動脈剝離」、「高危險妊娠合併腦中風」患者，在「中度級急救責任醫院」沒有24小時全時均可以及時進行緊急醫療處置，僅能先常規處置，還需轉診位在北高雄的「重度級緊急醫療責任醫院」。

衛生局強調，時間就是生命，醫學中心等級的「重度級醫療責任醫院」的建置，可分秒必爭有效救助急重症患者，提升南高雄重大急重症救治資源，將更符合南高雄完整照護需求。未來10年內，長庚法人承諾將逐步完成大同醫院「重度級緊急醫療責任醫院」發展，並完成認證。相較評選過程中高醫大法人未予承諾，因此評選委員絕大多數較為認同長庚法人對於市立大同醫院的服務規劃。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲重、中度級緊急醫療責任醫院標準差異 。（圖／高雄市衛生局提供）

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