福建艦歷史彈射首架艦載機　非殲-35而可能是它

▲福建艦飛行甲板被拍攝到疑似豎起3個擋焰板。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸備受矚目的第三艘航母「福建艦」近日被拍攝到飛行甲板上擋焰板豎起，似乎預示了第四次的海試工作很可能進行固定翼艦載機的起降試驗。外界認為，彈射首架放飛的固定翼艦載機任務並非受矚目的殲-31，而是很有可能由技術已相當成熟的殲-15來擔綱。

完成三次海試工作的福建艦目前仍停靠在船廠碼頭，從近日流出的照片發現，該航母的飛行甲板明顯出現了3個長方形陰影，位置剛好與艦載機放飛點重疊，由此可推斷這就是電磁彈射器後方，用來避免後方排隊等待放飛的戰機被前一架艦載機尾焰灼傷的擋焰板。而擋焰板豎起的動作，說明福建艦應正在進行「靜態條件下的模擬艦載機彈射放飛測試」。

事實上約在一個月前，福建艦就被拍攝到包含彈射版殲-15B戰鬥機、殲-35隱身戰鬥機、空警-600預警機以及教練-10J教練機等4架不同型號的固定翼艦載機，一同出現在航母前甲板。以目前在下一輪海試開始前的船廠內模擬彈射過程，上述的艦載機都很有可能在飛行甲板上頻繁變化位置。

▼福建艦被拍到飛行甲板出現4架不同型號的固定翼艦載機。（圖／翻攝自大陸網站）

至於在第四次的海試過程若進行彈射放飛，選擇哪款固定翼艦載機做為「歷史性的第一架」，按照綜合「由輕到重、由易到難」的因素，應該會從教-10教練機和殲-15艦載戰鬥機中選出。

分析指出，從技術的成熟度來看，作為解放軍現役唯一的固定翼艦載戰鬥機，殲-15無疑是最佳選擇。該機於2009年完成首飛，多年來前後隨著遼寧艦、山東艦進行各式訓練，不僅技術狀態已相當成熟，同時也是解放軍現役固定翼艦載機飛行員團隊最熟悉的一款型號。

但若從對電磁彈射器這一全新裝備的測試難易程度設置來考慮，則可能會最先彈射放飛重量較輕的艦載機，而教-10教練機無疑比其他固定翼艦載機更具優勢，不排除該機將成為首架從福建艦電磁彈射起飛的固定翼艦載機。

▼殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）