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社會 社會焦點 保障人權

勵馨基金會攜亞洲專家參訪士檢　深化防治性別暴力司法外交

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長顏迺偉、主任檢察官陳貞卉、葉耀群拓展司法外交，與勵馨基金會處長及外賓合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署專注嚴辦性別暴力和婦幼安全案，並積極推動防治性別暴力宣導。今（12日），透過勵馨基金會曹宜蓁處長帶領亞洲性別暴力防治團體參訪，展示我國在處理相關案件時的友善措施和具體作為，也突顯我國在司法外交領域成果，進一步加強國際合作關係，座談會尾聲應景吃了蛋黃酥、珍珠奶茶等小食，在愉悅氛圍中圓滿結束交流。

來自柬埔寨、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡的7位政府代表、專家學者及專業工作者參訪團，先參觀了的溫馨談話室、指認室偵查庭和戰情指揮室。溫馨談話室是專為被害人設計的，用柔和的黃色燈光、舒適的沙發和溫暖色系的裝潢，營造出無壓力的詢問環境。指認室裡的單面鏡保護了被害人不必當庭面對被告，降低了內心的恐懼。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲座談會中充分討論。（圖／記者黃宥寧翻攝）

顏迺偉檢察長在簡報室主持了深度交流座談會，並對來訪的外賓及勵馨基金會的成員表示熱烈的歡迎，同時分享地檢署在性別暴力防治和婦幼保護方面的努力與成就。

座談會中，陳貞卉主任檢察官就台灣司法機關在性別暴力案件處理的回顧與進展進行了專題報告。外賓們就性侵害、數位性暴力等議題進行了充分的討論，交流成果豐碩。

座談會結束後，與會者共同品嘗了士檢準備的蛋黃酥、綠豆糕及珍珠奶茶等台灣傳統茶點，感受中秋佳節的溫馨氛圍。此次國際交流活動在愉悅的節日氣氛中圓滿結束，展現了我國在防治性別暴力領域的領先地位與國際合作精神。

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