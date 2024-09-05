鼓聲齊響護銀髮！北投警「反毒堵詐」　攜手士檢共守社區安全

▲北市北投警分局分局長陳瑞基主持治安宣導會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投警分局以「反毒不失守，堵詐不入侵」為主題的治安宣導會，盼強化警民合作，共同守護社區安全。活動由分局長陳瑞基親自主持，邀立法委員吳思瑤、市議員侯漢廷，及士林、北投地區的多位民意代表出席指導，更邀請士檢主任檢察官周芝君進行法治教育宣導，展現警方與檢察機關對社區治安的高度重視與積極作為。

此次活動吸引了150名轄區內民眾、里長、學校及金融機構代表參與，並由士林地方檢察署周芝君主任檢察官進行法治教育宣導，提升民眾對法律的認識。現場氣氛熱鬧，警察大頭娃娃於入口處迎賓，永和里銀髮太鼓班的演出為活動揭開序幕，增添不少活力與趣味。

會議中，北投警分局對轄內治安狀況進行詳細分析，重點聚焦於「反毒與防詐」。透過這樣的治安主軸，警方進一步向民眾說明識別詐騙手法與反毒行動的具體策略，並與各級學校代表深入探討校園治安問題。警方強調，將持續推動「團體合作」與「深入社區」的治安措施，結合社區力量建立友善的通報網絡，共同打擊毒品與詐騙犯罪。

▲士林地方檢察署周芝君主任檢察官現場進行法治教育宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在會議的問答環節，民眾與民意代表踴躍發言，對於轄區內治安及交通問題提出建議與疑問，相關主管即時回應，展示出積極處理問題的態度。最後，活動還以有獎徵答的形式進行，讓民眾在輕鬆互動中更深入了解政府在防詐與反毒方面的努力。

此次活動不僅加深了民眾對政府治安措施的理解，還拉近了警民之間的距離。北投警分局表示，將持續強化警民合作，聆聽民眾心聲，並共同為打造更安全的社區努力。