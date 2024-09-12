16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

▲少年剪頭髮、燙頭髮，被索價新台幣1萬8，認為被店家海削了。（圖／翻攝自魯中晨報）

圖文／CTWANT

大陸浙江省杭州市一名16歲少年日前到理髮店剪頭、燙頭髮，事後竟被索要4000人民幣（約新台幣18096元），引發議論。對此，杭州余杭區市場監督管理局表示，已立案調查。

據了解，少年不願當冤大頭，店家也不肯放人，因此報警處理。拍下影片的目擊者直呼，洗、剪、吹等價格多少錢，理髮店應該明確標價。店家則認為，如果少年事先跟他溝通過，就不會要少年賠錢。

根據《央視新聞》報導，杭州余杭區市場監督管理局指出，依據《中華人民共和國消費者權益保護法》、《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等相關法律，未明確告知消費者收費方式及消費總價，利用使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進行交易、未以顯著方式進行明碼標價、無法提供化妝品查驗及進貨記錄等，皆是違法行為，管理局已做出警告並處罰款的行政處罰，並已出具行政處罰告知書，另外業者已退還消費者相應款項。

杭州市餘杭區市場監督管理局強調，將持續加強違法行為懲戒力度，對違法行為零容忍，嚴肅查處各類侵害消費者合法權益的行為，也歡迎廣大消費者和社會各界監督，營造良好消費環境。

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