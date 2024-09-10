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台東「震後旅遊補助」延長至11月底　再推出「預約台東假期」

▲台東「震後旅遊補助」延長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「震後旅遊補助」延長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光署召開縣市政府觀光首長座談會，會中觀光署長周永暉同意台東縣政府提案，延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底，縣府感謝觀光署體卹地方需求，也認為本案獲同意延長，加上縣府新推「預約台東假期」方案，將有助更多遊客到台東觀光旅遊，秋冬玩台東正好，饒慶鈴縣長歡迎全國好朋友相揪來台東深度旅遊、泡溫泉、賞光祭，以及感受不一樣的「藍海生活節」。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，周永暉署長在會議中，除指示各縣市加強觀光工程建設整備、露營場輔導管理、觀光區品牌行銷、推動台灣好行，及中央地方攜手共推台灣觀光100亮點等，對於台東縣政府提案「延長振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠」，也指示「錄案處理」，同意延長至11月底止。

縣府交觀處長卜敏正指出，觀光署對台東震後旅遊補助案，原自今年8月1日9月30日止，平日(周一至周四)住宿補助每房每晚最高新台幣1000元，假日不適用(周五至周日)，總金額1億5600萬，統計顯示，台東縣旅宿業者目前已申請6700萬、約占總額43%。

花蓮0403震後及颱風過後東部交通受阻，地方旅宿業者多次反應暑期觀光住房率不佳，期許中央提撥更多補助案，縣府及立委黃建賓也持續爭取延長「震後旅遊補助」，這次觀光署同意延長補助案時間，有助持續為台東觀光產業注入活水。

交觀處進一步表示，秋冬玩台東正好，今年秋冬遊台東除有「震後旅遊補助案」外，遊客亦可選擇「預約台東假期」三天兩夜專案，此優惠限量9000人次，活動即日起到今年11月25日止，無論平日或假日，都能選擇半日遊或體驗更多元的台東活動，亦可選擇租車或搭配免費台灣好行、2折台灣觀光巴士遊程，或加購深度、精緻化1日遊行程，享受最歡樂的台東慢活悠樂生活。「2024預約台東假期」活動最新消息請見官方網站(https://www.booking-taitung.com.tw/)

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