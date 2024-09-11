正妹主播疑不倫小楊哥！遭設局「敲詐勒索」逮捕　家屬發聲了

▲小楊哥爆讓旗下女直播主沫沫（左圖右）懷孕。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

擁有超過1億粉絲人數的中國網紅「瘋狂小楊哥」，近日被指劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），甚至有傳言指因不願意給分手費，設局讓沫沫被以涉嫌「敲詐勒索」逮捕。對此，沫沫的家屬證實，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

綜合陸媒報導，小楊哥被爆出劈腿旗下的沫沫，小楊哥的老婆因發現沫沫懷孕，要求沫沫辭職，沫沫則要求1300萬元台幣的分手費。然而隔天沫沫到公司準備拿錢時，小楊哥夫妻並未現身，由公司法務出面告知她涉嫌敲詐勒索，沫沫遂被警方帶走。據悉，小楊哥在談判時私下錄音，用音檔反控沫沫詐財。

▲小楊哥夫婦（右）被爆設局讓小三沫沫（左）入獄。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《正在新聞》報導，大陸網紅主播辛巴4日曾爆料，三隻羊聯合創始人盧文慶與小楊哥曾聯手將一名女孩「送進去」，而該女疑似就是沫沫。知情人士透露，沫沫於去年12月在上海被警方帶走，現在關押在某地看守所。對此，沫沫的家屬則表示，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

除了與沫沫的桃色風波，小楊哥還被辛巴指控欺詐消費者，賣的高價肉品其實是組合肉，引發爭議。小楊哥事後雖在直播中回應風波，感謝理性的粉絲沒有加入戰場，但並未說明詳細的售後服務，仍遭部分網友批評避重就輕。