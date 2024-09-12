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「學費補助」來了！最高領5.76萬　申請資格、流程一次看

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲失業勞工子女就學補助，已開始申請。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／胡肇芳／今周刊

已經開學了，失業的爸爸媽媽還在煩惱學費沒有著落嗎？勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，失業勞工子女就學補助已經可以開始申請了，即日起即日開始受理至10月11日截止。

以下為公私立高中職以及大專院校資格以及補助標準：

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1、公立高中職學生（含五專前3年）每名4,000元。

2、私立高中職學生（含五專前3年）每名6,000元。

3、公立大專校院學生（含五專後2年）每名13,600元。

4、私立大專校院學生（含五專後2年）每名24,000元。

針對符合獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，依上述補助金額加給20%，等於若有2名就讀大學的子女，最高可領到5萬7600元。

此外，為加強落實簡政便民，線上申請方式除原有以自然人憑證提出申請外，可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請。

爸爸媽媽記得來申請！勞動部113學年度第1學期失業勞工子女就學補助，自9月10日起受理申請，至10月11日截止。失業勞工可以選擇郵寄或是線上方式提出申請，線上申請方式除原有以自然人憑證提出申請外，本學期起新增透過輸入「身分證號及健保卡號」方式，於線上提出申請。以下為申請資格、流程，供失業的爸媽參考：

補助對象(應同時具備以下第1、2 、3、4 項條件)

1、申請人屬於下列勞工之一：

● 依勞保局投保資料，自91年1月1日以後離職之非自願離職失業勞工，至113年10月11日止仍未就業，且失業期間達1個月 (即113年9月11日以前失業者)，並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

● 非自願離職失業勞工於113年10月11日已就業，惟於前一年內(即112年10月11日至113年10月10日)經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且前一年內(即112年10月11日至113年10月10日)就業期間未超過3個月者，仍得申請(本項勞工須於前1年內同時具備經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，及就業期間未超過3個月等2項條件)。

2、以財政部財政資訊中心提供之資料，申請人及其配偶112年度綜合所得總額在新臺幣（以下同）148萬元以下。

3、申請人於113年10月11日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案）。

4、申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍之學生。

補助標準

● 公立高中職學生（含五專前3年）每名4,000元。

● 私立高中職學生（含五專前3年）每名6,000元。

● 公立大專校院學生（含五專後2年）每名13,600元。

● 私立大專校院學生（含五專後2年）每名24,000元。

此外，針對符合獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，依上述補助金額加給20%。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，1人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。

已經開學了，失業的爸爸媽媽還在煩惱學費沒有著落嗎？勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，失業勞工子女就學補助已經可以開始申請了

▲已經開學了，失業的爸爸媽媽還在煩惱學費沒有著落嗎？勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，失業勞工子女就學補助已經可以開始申請了。（圖／shutterstock）

申請方式

失業勞工朋友可以選擇郵寄或是以線上方式提出申請，線上申請方式除原有以自然人憑證提出申請外，本學期起新增透過輸入「身分證號及健保卡號」方式，於線上提出申請。

1、郵寄申請者：紙本申請書表可至本部失業勞工子女就學補助線上申請系統「書表及檔案下載」處，下載列印相關申請書表，或到各直轄市、縣(市)政府、勞動力發展署各分署就業服務中心 (就業服務臺)及勞保局各辦事處等地點索取。

2、線上申請者: 請於113年9月10日至10月11日至本部失業勞工子女就學補助線上申請系統提出申請。

勞動部特別提醒以下3點注意事項

1、申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自112學年度第2學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額1學期1.75萬元(3.5萬元/年)」，若同時符合本補助資格者，應擇一請領。

2、申請人之子女已請領政府各類學雜費就學減免優待、教育或其他補助者（例如：教育部高中職(含五專前三年)免學費補助、教育部學雜費減免、教育部大專校院弱勢學生助學金、人事行政總處公教人員子女教育補助、臺北市失業勞工子女就學費用補助及勞動部勞動力發展署雙軌訓練旗艦計畫等），不得申請本就學補助。

3、研究生、公費生、各類在職班、學分班、假日班、空中大學、空中進修學院、學士後各學系學生及大專校院延畢學生等，不在補助範圍。

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