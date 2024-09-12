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五星月子中心爆逼退單親泌乳師　拿無資遣費

張女於該月子中心任職4年被變相資遣，怒而踢爆公司一連串違法行為，捍衛自身權益。（圖／民眾提供）

▲張女於該月子中心任職4年被變相資遣，怒而踢爆公司一連串違法行為，捍衛自身權益。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

雙北地區某知名五星級連鎖產後護理之家主打優雅舒適環境，該集團已離職的張姓泌乳師卻指控，自己在公司任職4年，每月勞動時數嚴重超標，卻沒有加班費，日前還誤信主管花言巧語轉為承攬制員工，隔月就遭逼簽離職單，沒想到不僅沒拿到資遣費，還反遭公司提告要求賠償，讓張女忍無可忍，決定公布前東家的惡劣行徑。

張女表示，2021年1月加入該月子中心，以正職員工身分擔任泌乳師，負責幫入住的媽媽進行乳腺疏通，而該中心對外營造溫馨氛圍，聲稱要讓入住者舒適安心，對員工卻十分苛刻。

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張女透露，公司並未讓她們打上下班卡，規定只要負責的媽媽有任何需求，泌乳師就得出勤將狀況排除，而她每月平均服務100位媽媽，上班時間超過200個小時，公司未照勞基法規定保留勞工出勤紀錄，導致難以界定上下班時間，鑽漏洞4年來從沒給付任何加班費。

張女透露原本薪水計算方式為業績乘上25%，因主管承諾要將抽成提高到30%才答應從一般勞雇契約轉為承攬制。（圖／民眾提供）

▲張女透露原本薪水計算方式為業績乘上25%，因主管承諾要將抽成提高到30%才答應從一般勞雇契約轉為承攬制。

張女指出，該公司4、5月間決定收掉某些分館，泌乳師負責的館別會重新分配，照顧的媽媽也因而減少，難以達到每月28萬元以上的業績，就無法拿到最高25%的抽成。

而泌乳師的底薪為最低薪資2萬6400元，主要靠抽成增加收入，而張女每月實際薪酬約在8萬上下，抽成減少勢必大幅影響收入，張女主管因而動之以情，表示為體貼她是單親媽媽，照顧小孩之外還得奉養父母，為避免其薪水銳減，要求她轉為「承攬制」員工，抽成就能提高至30%，張女不疑有他答應，這卻是變調的開始。

據了解，承攬契約與一般勞動契約差異點在於雇者與勞工之間沒有從屬關係，僅需依承攬的業務內容，給出成果並依協議好的方式給薪，雇主沒有指揮、考核以及監督的權力，與一般勞動契約相比，工作的時間、方式以及地點更加自由。但承攬契約高度自由換來的就是沒有一般勞動契約的保障，因為沒有被定義為「勞工」，雇主也不用替承攬人投保勞健保，承攬人也不受勞基法保障，包括最低薪資、特休和加班費等勞工權益。

張女與資方開調解會，公司全部認賠並將資遣費及6月份預扣薪資返還給她。（圖／民眾提供）

▲張女與資方開調解會，公司全部認賠並將資遣費及6月份預扣薪資返還給她。

在主管要求下，張女5月7日回公司簽離職單並轉為承攬型員工，她認為主管「不會害她」，簽下離職單轉型為承攬契約，談及資遣費時，該公司卻含糊其詞，對此事敷衍帶過。

「我有問說被公司要求離開怎麼辦，主管說我業績都第一，怎麼可能沒事資遣我。」張女回憶，她簽下離職單時便詢問少了勞基法保障，倘若被強迫離開該如何是好，主管當時信誓旦旦，那個保證言猶在耳，6月24日就通知她「做到當下」，讓她難以接受，憤而向勞工局申請調解。

新北市勞工局表示，對於該月子中心未依規定打卡情況表示，已違反勞基法施行細則21條，依勞動基準法規定雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤之時間計至分鐘為止，違者最高處新臺幣45萬元之罰鍰。至於超時工作未給付加班費等行為，勞工局表示，雇主已明顯違反規定，將處以2萬元以上100萬元以下罰鍰，勞工局現已介入關心，將居中調解以保障勞工權益。

遭指控的月子中心主管承認該公司確實與某位前員工有勞資糾紛，但他強調此案已進入司法程序，基於偵查不公開原則因此不便對外多作說明。

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