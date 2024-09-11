京都地鐵車廂廣告被嫌「太色」　正妹女高生圖像慘遭圍剿

圖文／鏡週刊

日本京都地下鐵烏丸線列車車廂，近日被一群衛道人士批評，車廂上印的廣告圖案「太色」，尤其是正妹女高生的圖像引發爭議。不過也有反對人士認為，這些女高生圖像都沒有裸露，不認同這與色情有所連結。

據日本《FLASH》報導，9月21、22日京都將舉辦2024國際動漫展，因此近期在地下鐵烏丸線列車車廂上，印有許多關於國際動漫展的廣告。不過其中有一個以正妹女高生動漫為主的圖像，卻引發爭議。

報導指出，這個「正妹女高生」的漫畫故事內容，與校園戀愛有關，主角「正妹女高生」的形象，也被動漫粉評為「萌系」。不過就有衛道派人士批評，在車廂上印正妹女高中生，富含太多性暗示，衛道人士指責：「你們有想過小朋友、甚至是外國旅客的心情嗎？」、「請停止對高中生、國中生抱有性幻想！」並批評類似圖像印在列車上，相當不妥。

▲ 京都烏丸線列車車廂上，這個正妹女高生動漫圖，引發爭議。（翻自Livedoor.jp）

不過另一派民眾認為，是這群衛道人士「想太多」。支持動漫的鄉民就認為，列車上的女高生圖像，並沒有呈現裸體或猥褻姿勢，他們直呼：「這哪來性幻想可言？我只有看到正常女高生的圖像」、「這群衛道人士是看到女生就發情嗎？」

其實這並非日本車站首次發生廣告爭議，就在2022年，前議員尾辻加奈子曾批評JR大阪站的御堂筋出口，擺設許多「物化女性」的動漫海報，當時也引發網友們熱議。

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