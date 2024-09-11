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大陸 大陸焦點 特派現場

美國會通過香港經濟貿易辦事處認證法　中國外交部警告將反制

▲▼香港舉行「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）

▲美國眾議院通過的「香港經濟貿易辦事處認證法」。（示意圖／路透社）

文／中央社

對於美國國會眾議院剛表決通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，中國外交部駐香港特派員公署今天警告美方，如果「膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制」。

公署發言人表示，對於美國國會眾議院通過的上述認證法案，公署表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，香港駐美3個經貿辦為促進港美互利互惠發揮了積極作用；美方固守冷戰思維，大搞選舉政治，不惜損害美國和相關企業利益，把經貿問題政治化、工具化，試圖利用所謂「香港經貿辦認證法案」干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程。

發言人強調：「香港是中國的香港，中方絕不容許任何外部勢力干預香港事務。如美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制。奉勸美方儘早認清事實，立即停止干預香港事務，停止『以港遏華』，否則倒行逆施必遭反噬！」

美國眾議院通過的「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求行政部門在法案生效30天內確認是否延長香港在華盛頓、紐約和舊金山經貿辦的特權與豁免。如果美國政府認證它們不應再享有外交待遇，這些經貿辦將在180天內停止運作。法案將會送交參議院審議和表決。

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