碩士妻下海賺學費！年收破百買車又買房　綠帽夫見「花名冊」怒訴離

▲女子下海兼差賺碩士學費，丈夫憤而訴離，並要求她負擔孩子扶養費。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

新竹男子阿義(化名)與前妻離婚後，念在對方還在就讀碩士班經濟不穩定，因此同意前妻不需負擔小孩的扶養費用，但是前妻卻早在離婚前就從事性交易兼職，不僅買車又買房，還進行多處醫美整形，顯見其年收入至少上百萬元，應是有能力負擔孩子的扶養費用，因此向法院提起民事訴訟，要求前妻給付孩子撫養費，新竹地院判准。

阿義主張，他與前妻2021年5月間協議離婚，2名孩子扶養權均歸他，而他也沒有打算要前妻負擔小孩的撫養費用。阿義表示，他是體恤前妻還在就讀碩士班經竟不穩定，才同意不需負擔小孩，但沒想到卻赫然讓他發現前妻從事性交易兼職，記帳紀錄還明確記載「工程PM 牡羊 5千加1千、資訊業務 天蠍 4千加1千…」等花名冊。

阿義還說，前妻畢業後仍以性交易為業，每月收入至少20萬，再加上前妻又買車買房，還進行多處醫美整形，是有能力負擔孩子扶養費用的，因此向法院提起民事訴訟，要求前妻每個月負擔兩個小孩個1萬5扶養費。

對此，女子辯稱，當初她考上碩士班，但阿義卻不同意她就讀，也要求她自行負擔學費，甚至是2個小孩的托育費用，她迫於經濟壓力，才出此下策下海從事性交易，被阿義發現後，2人因此離婚。

然而，離婚之後，阿義卻多次以她從事性交易一事騷擾，但她現在生活已回歸正軌，也專心擔任研究助理，而她是在不用負擔2個孩子扶養費的情況下，為了便於與小孩會面以及給小孩保障，才咬牙買車買房，貸款壓力很重，不料卻被阿義以此理由提出民事訴訟，認為不合理，因此要求法官駁回阿義之訴。

法官審理期間，阿義提出前妻的記帳紀錄截圖，內容雖有人名、數字，但語意不明，難以認定是前妻從事性交易的記帳紀錄，不過扶養費的部分，法官認為父母對未成年子女有保護、教養及扶養義務，因此仍判阿義前妻需按月給付2個孩子的扶養費各5千元。