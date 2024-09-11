　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲原PO納悶，為何早餐店都會問要不要搭飲料。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人買早餐，都要配一杯飲料解渴解膩！而一名網友驚呼，住了五個不同縣市，發現每個地方的早餐店都很愛問一句「要不要飲料？」文章曝光後，底下網友秒懂解釋，「一杯成本不用1塊，賣你20塊以上阿」、「就水～知道手搖飲多暴利嗎」。過去就有老闆透露，紅茶確實利潤高，但奶茶就不好賺了。

一名網友在PTT表示，他在五個不同縣市生活過，發現都有一個共同現象，「就是去早餐店買東西時，店家都會問要不要飲料」，讓原PO納悶又困惑「這是為什麼啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，全場一致解答，「飲料賺最多」、「就水～知道手搖飲多暴利嗎」、「飲料最好賺啊，食材頂多翻倍，飲料百倍」、「茶包+水，然後倒個幾包糖，杯子成本都比較高吧」、「一杯成本不用1塊，賣你20塊以上阿」、「那個利潤才高，漢堡／煎餅做老半天，還不如飲料的利潤」。

日前，一名早餐店老闆也曾在PTT透露，「很多人提到最好賺的是飲料，這點大致正確，最經典例子是冰紅茶，毛利極高，產出效率近乎無腦做」，尤其遇到「拿冰紅茶和三明治的顧客我們最開心了！」

有趣的是，早餐店的靈魂品項之一「奶茶」，老闆直言，並沒有大多數人想得那麼好賺，用料不好或保存不佳，都會造成口碑垮掉，沒顧客想點；至於養生系列「豆漿」部分，他認為也不好賣，「一堆老人嘴巴刁得很，年輕人也普遍不愛」。

ET快訊
幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視
25歲裸男戲水墜樓亡　高大成提3關鍵：不太可能
駐外大使買春涉貪　首曝光：有做假帳沒污錢
快訊／小草怒嗆開除謝立功黨籍！中評會立案調查
快訊／金鐘獎入圍名單　完整一次看
TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人
碩士妻下海賺學費　夫見「花名冊」綠了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

花蓮訂房率低「自由行補助7成還沒用」 業者看好：明年國旅回溫

這家彩券行超旺！才剛中大樂透1.7億　18天後再開出頭獎

交往單親媽！他怨女友「忙照顧小孩」　1句話惹怒律師：這才可憐

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs　4萬用水戶受影響

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

花蓮訂房率低「自由行補助7成還沒用」 業者看好：明年國旅回溫

這家彩券行超旺！才剛中大樂透1.7億　18天後再開出頭獎

交往單親媽！他怨女友「忙照顧小孩」　1句話惹怒律師：這才可憐

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs　4萬用水戶受影響

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

柯文哲「1500」案NCC收11起檢舉：交由內容諮詢委員會審查

籲卓榮泰暫緩《國土計畫法》　朱立倫鼓勵民眾中秋振興花東觀光

家登旗下家碩南科新廠動土典禮　董座：南科總投資超過30億元

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成：若陽台高於130cm滑倒不太可能

花蓮訂房率低「自由行補助7成還沒用」 業者看好：明年國旅回溫

罕見「下顎骨」異常增生！婦嘴張不開　醫全台首例冷凍治療成功

水豚君享受鴨按摩服務　舒服閉眼＋翻身踏踏！

生活熱門新聞

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

70K男娶妻得存36萬聘金　岳母溫暖出手

貝碧佳增強中　明起雨區擴大

「做蝦皮才知可以這樣玩」　女賣家曝撤單亂象

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「2原因」

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面