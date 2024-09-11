住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

▲原PO納悶，為何早餐店都會問要不要搭飲料。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人買早餐，都要配一杯飲料解渴解膩！而一名網友驚呼，住了五個不同縣市，發現每個地方的早餐店都很愛問一句「要不要飲料？」文章曝光後，底下網友秒懂解釋，「一杯成本不用1塊，賣你20塊以上阿」、「就水～知道手搖飲多暴利嗎」。過去就有老闆透露，紅茶確實利潤高，但奶茶就不好賺了。

一名網友在PTT表示，他在五個不同縣市生活過，發現都有一個共同現象，「就是去早餐店買東西時，店家都會問要不要飲料」，讓原PO納悶又困惑「這是為什麼啊？」

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文章曝光後，全場一致解答，「飲料賺最多」、「就水～知道手搖飲多暴利嗎」、「飲料最好賺啊，食材頂多翻倍，飲料百倍」、「茶包+水，然後倒個幾包糖，杯子成本都比較高吧」、「一杯成本不用1塊，賣你20塊以上阿」、「那個利潤才高，漢堡／煎餅做老半天，還不如飲料的利潤」。

日前，一名早餐店老闆也曾在PTT透露，「很多人提到最好賺的是飲料，這點大致正確，最經典例子是冰紅茶，毛利極高，產出效率近乎無腦做」，尤其遇到「拿冰紅茶和三明治的顧客我們最開心了！」

有趣的是，早餐店的靈魂品項之一「奶茶」，老闆直言，並沒有大多數人想得那麼好賺，用料不好或保存不佳，都會造成口碑垮掉，沒顧客想點；至於養生系列「豆漿」部分，他認為也不好賣，「一堆老人嘴巴刁得很，年輕人也普遍不愛」。