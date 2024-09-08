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大陸 大陸焦點 特派現場

日遊客逛圓明園拍照被陸網紅攔阻　網一面倒批：拿愛國當幌子蹭流量

記者魏有德／綜合報導

日本遊客近日在北京圓明園觀光時，正準備拍照留念，卻遭到大陸一名網紅「亞人」出聲制止，日本遊客的翻譯經過數次溝通無果，雙方進而發生口角，亞人也一直強調，「日本人可以在圓明園照相嗎？」、「中國人可以幫日本人在這地方照相嗎？」影片在網路上傳開後，引起網友們熱議。

▲大陸網紅在圓明園制止陸籍翻譯替日本遊客拍照，雙方引發口角爭執。（圖／翻攝微博）

▲大陸網紅在圓明園制止陸籍翻譯替日本遊客拍照，雙方引發口角爭執。（圖／翻攝微博，下同）

根據影片顯示，日本遊客的翻譯在準備幫忙拍照時，發現亞人站在一旁，便希望亞人可以移動一下腳步，沒想到，亞人開始質疑翻譯為何要幫日本人在圓明園拍照，甚至用不雅言語對日本遊客嗆聲。

日本遊客導遊本想將事件平息，沒想到亞人仍持續挑釁日本遊客，只好找上管理處調解。沒想到，管理處一名工作人員連事件都沒搞清楚，便站在亞人這方，讓日本遊客的導遊十分氣憤。

▲大陸網紅在圓明園制止陸籍翻譯替日本遊客拍照，雙方引發口角爭執。（圖／翻攝微博）

亞人事後將拍攝的影片放上網路，引起網友們熱議。不過，多數網友似乎對亞人的行為不太買單，紛紛表示，「抹黑中國形象，表面愛國」、「拿愛國當幌子，實際為了流量」、「故意找茬，純粹為了流量」、「對八國聯軍所屬的遊客都要比照辦理」、「網紅不能為了流量就沒了做人底線」。

事件在網路上成為發燒話題，公部門目前也尚未介入此事發表評論，這名網紅只公佈了上集，整起事件最後如何處理，還須待他將完整錄影播出才能更加了解。
 

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