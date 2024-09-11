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2023年中國移民「最愛這國」！大富豪也搬去　關鍵原因曝光

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本成為許多中國移民的目的地。圖為涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中國移民選擇新的落腳地時，過去往往傾向美國等西方國家，如今卻有越來越多人移居日本，其中不乏坐擁財富的有錢人。美國媒體剖析背後原因，其中最重要的就是「財產保護」。

美聯社、美國之音引述官方數據報導，2023年在日本居住的300多萬名外國人之中，中國人數量最多，高達82.2萬人，遠高於前一年的76.2萬人。

新冠疫情期間，北京嚴格的「清零政策」促使許多年輕人與富裕公民移居海外，甚至衍伸出專有名詞「潤學」（runxue），借用英文單字「跑」（run）間接指涉人們逃往更安全繁榮之處的現象。

▲▼ 日本街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本移居進步，移民政策也更加友善。（圖／達志影像／美聯社）

對於中國人而言，日本地理位置接近，環境宜居且文化底蘊豐富，移民政策更有利於高技術專業人士。相較之下，一些西方國家開始對移民出現強烈抵制情緒，美國的移民政策也越來越嚴格。

於是，來自中國的投資人、企業家、藝術家與知識份子，紛紛在日本置產，尋找發展機會。除了「自由」以外，日本另一大優勢就是財產保護。英國移民居留顧問公司Henley & Partners報告指出，去年將近1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居全球之冠，而日本正是他們的熱門目的地。

美國羅文大學（Rowan University）教授愛德華．王（Q. Edward Wang）直言，保障私有財產是資本主義社會的基石，卻也是中國缺乏的關鍵。隨著中共對科技業的整頓，許多網路創業家出走，包括阿里巴巴創辦人馬雲，如今也在東京大學任教。

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