國道成豬殺手！　最大隱患曝光

▲近日發生多起豬隻掉落國道案件，嚴重危害用路人安全，員警第一線處理時更是險象環生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台74快速道路台中市霧峰段北上車道8月29日發生2豬闖入案件，牠們從運豬車中跳下亂竄，警方緊急封鎖台74線北上車道逮豬，一度導致交通阻塞、險象環生，而這已是2024年第10次運豬事故登上媒體版面，台灣動物社會研究會預估每年恐有上萬黑數死在運輸路上不為人知，農業部對經濟動物的疏於監督更導致此現象不斷惡化，也讓豬隻成為全台用路人的最大隱患。

據農業部統計，2023年共有748萬4199頭豬遭屠宰，相當於每天有2萬512隻豬要從畜牧場送往肉品拍賣市場或屠宰場，這些豬隻原該成為餐桌佳餚，如今卻變成國道上的不定時炸彈。

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾表示，《動物運送管理辦法》中明訂「動物運送人員應經運送職前講習結業，取得證書，始得執行運送業務」，且「每2年應接受一次在職講習」，運送容器應依動物特性具備堅固之結構、裝置、隔欄及清潔之墊料，但畜牧場和運送人員是否符合規定卻無人查緝。

▲許多運豬車未設有頂棚和足夠保護機制，導致豬隻路途中意外掉落非死即傷。

「我們問過農業部，農業部說各縣市政府會查。」林岱瑾苦笑表示，中央主管機關甩鍋地方，而地方政府的動保單位因案件繁雜而疲於奔命，在相互推託之下導致動物運送過程，沒有任何內部或外部的稽查監督機制，這也導致事故一再發生。

2024年至今，共有10起豬隻掉落國道案件登上媒體版面，部分因車禍導致豬隻被甩出，多數則是護欄和車上保護不夠，不僅用路人看到「豬從天降」嚇得提心吊膽，掉落的豬隻更是非死即傷。

8月21日清晨6時許，34歲黃姓男子駕駛運豬車，行經國道1號北上楊梅路段，卻在北上72.9公里撞上聯結車導致車禍，運輸車車門變形，車上的3隻豬被當場壓死，還有4隻豬跳車逃竄，國道警方獲報後趕來抓豬造成大回堵，這當中可能還有黑數不為人知。

「媒體報導只是少數，更多動物們是痛苦死在路上沒被看見。」林岱瑾說，台灣2022年宰殺了661萬頭豬，當年有保農險基金運輸死亡保險的僅81萬隻，死亡理賠則為1434隻，2023年宰殺數量升高至748萬頭，運輸死亡保險的隻數卻下降到79萬多隻，死亡理賠則為1209隻，在高達9成豬隻未加入運輸險保障下，於運輸過程遭逢意外或死亡的豬隻數量恐依比例提升達上萬頭。

▲台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾呼籲停止活體拍賣制度，從源頭減少不必要的運輸。

而交通和動保主管機關缺乏橫向通報機制，也使第一線事故處理人員曝於危險之中。林岱瑾提到，實際在路上「亡羊補牢」抓豬的往往是員警，但他們沒有經過動保訓練，不了解動物行為和天性，也沒有適當捕捉和驅趕工具，不僅造成動物無謂的緊迫和痛苦，更讓第一線人員在風馳電掣的公路中九死一生。

「不要有『溫體豬』迷思，這個問題其實就能從源頭解決了。」林岱瑾說，即使目前冷凍冷藏技術發達，坊間業者仍多半相信現宰豬肉較為新鮮，堅持要將活豬運到屠宰場，但養豬場多半在南部，「南豬北送」讓意外事故與疫病傳播風險不斷增高。

林岱瑾也呼籲農業部重視經濟動物福利，全面檢討《動物運送管理辦法》，增加經濟動物福利稽查機制外，也應加強業者、運送人員等相關培訓，建立正確動物福利知識與緊急應變能力，並建立交通、動保主管機橫向通報機制，維護動物福利與交通安全，也該停止活體拍賣制度，從源頭減少不必要的運輸，保障食安、預防疫病。

農業部動保司回應指出，目前豬隻運送已相對專業，都有防逃脫機制和人道運送設施，而豬隻掉落車禍多半非因車輛問題，而是車禍或遭撞導致，目前運送經濟動物人員規定要經過訓練和取得證照，每2年還要再次講習，全台領證人數超過1000人。

動保司強調，各地動保警察會不定時到肉品市場或屠宰場稽查，查驗運輸人員是否有合格證和符合運輸辦法，2021年開始至2024年8月底已查緝1600件，並處罰13件，除確認運豬車硬體設施外，也要求業者考慮動物福利，讓豬隻不過度擁擠並有遮蔭等相關設備。

延伸閱讀

▸ 國道豬途悲歌2／殘忍走秀台、死前遭釘刑 人道屠宰前的最後一哩血腥路

▸ 礦場熄燈1／《國土計畫法》放生停採礦場 侯友宜會AIT秘境恐被迫歇業

▸ 不算渣男1／分手黃姵嘉半年 邱昊奇小吃店「揉捏新歡」露爽臉