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遭籃球砸頭...對方無歉意！妹子「假裝暈倒」全慌了　網讚：做得好

大陸一名女網友日前經過籃球場時，遭到籃球砸頭，但對方卻毫無悔意，讓她氣得裝暈倒嚇對方。（示意圖／Pixabay）

▲女網友遭籃球砸頭，但對方卻嘻嘻哈哈不以為意，讓她氣得裝暈倒嚇對方。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友日前在網路上發文，指出她某天出門買飯時，經過一處籃球場，意外被一顆籃球砸到頭，沒想到對方竟沒有表示歉意，還嘻嘻哈哈，於是她便靈機一動假裝昏倒。結果那群人見狀後，變得相當緊張，開始互相推託責任，最後該名女網友將所有人的聯絡方式都留下，並放話他們要是不接電話，就要報警處理，貼文一出立刻引起網友熱議。

大陸一名女網友日前在網路上發文，表示她某天健身完要去買飯時，剛好經過一個籃球場。結果她竟突然被一顆籃球砸到頭，「剛被打到的一瞬間大腦一片空白，沒有任何知覺，接著就是巨痛瞬間襲捲腦袋，太陽穴突突突的狂跳。」

沒想到，當她回過神來後，發現肇事的那群人完全沒有悔意，「有一個皮膚很黑的男的對我喊（把球）踢過來，另外幾個人就漠不關心的站著，沒有絲毫打算問我是否受傷的意思。」這讓原PO相當生氣，準備上前找對方理論，卻一陣頭暈跌倒在地。

原PO靈機一動，想說藉由這個機會「假裝暈倒」給對方一點教訓，結果一旁民眾嚇到，就上前準備幫忙叫救護車，也有人開始指指點點討論是誰打到原PO。而那群男子見狀後，就變得相當緊張，開始互相推託責任，讓原PO直呼「我都快笑出來了」。

最後原PO將所有人的姓名電話都留下，並警告對方，如果後續須要賠償，會通知他們，如果電話故意不接，她就會報警處理。而事情結束後原PO也笑稱「我猜他們短時間都不敢打籃球了」。

貼文一出立刻引起網友狂讚，紛紛表示「爽文，做得好」、「如果是我我就把救護車叫過來，然後把警察叫過來，我要讓這幾個男寶付錢讓救護車拉著我進醫院」、「一點不社死，做得對極了」、「哈哈哈這個很解氣啊」、「做得好，但是妳確實需要去檢查一下畢竟那是頭」。

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