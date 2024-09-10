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HBO推《哈利波特》電視劇　53萬網紅爆：妙麗恐由黑人出演

▲▼艾瑪華森（Emma Watson）在《哈利波特》飾演妙麗。（圖／劇照） 

▲艾瑪華森（Emma Watson）在《哈利波特》系列電影中飾演妙麗。（圖／劇照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

HBO預計於2026年推出《哈利波特》系列原創影集，花費10年拍攝7季，近日展開對於哈利‧波特、榮恩‧衛斯理和妙麗‧格蘭傑，並透露會致力於包容性、多元化的選角。對此，有53萬追蹤、專注於報道《哈利波特》的網紅透露，「一切似乎都預示著新的妙麗將會由黑人演員扮演」。

據《Variety》報導，HBO周一（9日）證實，目前正在為《哈利波特》系列原創影集尋找3名主角，條件為9至11歲且住在英國、愛爾蘭的兒童，選角將包容所有種族、民族和性別認同，「我們致力於包容、多元化的選角對於每個角色，請提交合格的表演者，無論種族、性別、殘疾、種族、性取向、性別認同或任何其他受法律保護的依據，除非另有明確說明」。

HBO指出，報名截止日期為10月31日，並於2025年至2026年在英國拍攝，目前尚未確定上映的時間。華納兄弟探索頻道執行長 David Zaslav於今年2月表示，該劇將於2026年上映，預計撥出7季，每季都改編J‧K‧羅琳（J. K. Rowling）的原著。

對此，有53萬追蹤、專注於報道《哈利波特》的網紅EiProfeta透露，「新的《哈利波特》系列劇的選角名單即將公佈，一切似乎都表明新的妙麗將是黑人，就像她在《哈利波特：被詛咒的孩子》劇中一樣」。然而，上述爆料仍有待確認，詳細資訊仍待官方公布。

據悉，《哈利波特：被詛咒的孩子》描述哈利波特打敗佛地魔19年後的生活，是2016年先在倫敦上演的舞台劇，劇中的妙麗由南非裔英國女演員諾瑪杜梅茲維尼 (Noma Dumezweni) 飾演，引起部分粉絲不滿，但最後仍一票難求。

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