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國道服務區充電路網全面上線　解決電動車痛點

▲▼國道服務區電動車快充站建置及營運全面上線。（圖／高公局）

▲國道服務區電動車快充站建置及營運全面上線。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

近期國內電動汽車數量倍數成長，充電需求益增，高公局分3階段建置國道服務區電動車充電樁，高公局今宣布完成所有服務區電動車快充站建置及營運，全面串連國道充電路網。

因應電動車成長和充電需求，高公局分3階段逐年建置國道服務區充電樁，高公局今表示，服務區充電樁今(113)年全面建置完成，成為全國第1個全面在運輸節點建置公共充電樁的機關，同時也是第1個以促進民間參與公共建設BOT模式建置充電樁的「綠能設施」促參首例。

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目前國道15處服務區及東草屯休息站設有23站快速充電站，建置85樁充電樁、提供154格充電車位、建構充電總功率超過27MW的充電網，遍及國道1、3、5、6號、高速公路的北中南東都有充電站。

▲▼國道服務區電動車快充站建置及營運全面上線。（圖／高公局）

▲國道服務區電動車快充站建置及營運全面上線。（圖／高公局）

高公局表示，服務區充電站位處高速公路旁及郊區，既有電力及配線皆需重新檢討建設，困難度高於一般快充站，在政府機關、民間機構及台灣電力公司三方合作下，積極以多組工程團隊同時施工來加速各站工進，並導入最優規格充電設備、智慧電網及優質服務，如期如質上線營運，全面串連國道充電路網。

高公局指出，國道充電站具有4大優質服務，第1是全數200kW以上快充充電樁，且7成是350、360kW，在短暫休憩時間就能完成補電；第2則是推會員漫遊，加入iCHARGING或EVOASIS會員，都能啟動國道服務區充電樁，預計年底上線；第3為隨插即充，綁定後不需打開App或手機掃碼，每次插槍即可自動開始充電；第4是在高公局1968App可查看每一站充電樁即時使用情形。

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