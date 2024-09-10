　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面對變動不再焦慮！3個方法讓你迅速提升領導力

▲▼領導力,領導人,方法。（圖／取自PhotoAC）

▲3個方法讓你迅速提升領導力！（圖／取自PhotoAC）

記者楊智雯／綜合報導

一個人走的快、一群人走的遠！每當有新的決策時，團隊中總有不同意見，遇上急迫的時候，需要大家快速動起來，想要討好所有人反而讓決策執行時綁手綁腳，在這個快速變動的時代，帶領團隊快速的跟上浪潮，隨著風浪流暢轉舵前行，需要一位領導者，作爲領導者不只是手握權利，而是需要勇敢站在潮流的前端，成為改變的領導者，需要勇氣與決心，學會3大方法可迅速提升領導力！

1. 能夠激勵自己感染他人

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人誤以為領導力等同於權力，只要擁有頭銜，自然會有人跟隨，但真正有效的領導者不僅依靠權力，更是以信念和價值觀為基礎，仔細觀察自己認可的領導者，他們的魅力不僅來自於人氣，更關鍵在於贏得他人尊重的能力，在瞬息萬變的環境中，領導者要不斷自我提升，反思自身能力，保持積極的態度面對挑戰，當困難來臨時，選擇尋找解決方案，而非抱怨或逃避。這種主動積極的精神不僅能自我激勵，更能鼓舞身邊的人，形成強大的向心力。

2. 前瞻性的眼光

真正熱愛自己所做的事，而不僅僅是「完成工作」，才能做到出色，在引領團隊變革的過程中，領導者必須具備前瞻性的眼光，對行業有深入理解，並具備敏銳的洞察力，能預見未來趨勢並提前布局，這樣，才能在激烈競爭中脫穎而出，帶領團隊邁向成功，即使過程中充滿挑戰和阻力，堅定的信念和毅力將成為突破困境的關鍵，讓團隊在變革中穩步前行。

3.不斷學習與成長

作為引領團隊衝鋒陷陣的領導者，在知識爆炸的時代，必須保持不斷學習與成長的心態，對新知保持渴望，並具備優秀的人際溝通與團隊合作能力，是領導者的重要特質。在變革的過程中，懂得感恩並傳遞正能量，才能贏得更多支持，形成強大的後盾。這股力量不僅能推動個人的進步，更能促使整個團隊攜手前進，實現長遠的成長與發展。
 

ET快訊
前藍委指記者經營線路靠「陪睡」　李正皓助提告：垃圾一個都跑不
全新iPhone系列3色實拍！　新按鍵輕鬆調2功能
獨／年薪翻倍！公立教師改當工程師　親吐：夢想不能過生活
銀行主管、專員勾結詐團！陪車手提領4900萬
不是iPhone 16！他只對AirPods 4有興趣　大票
YTR安森遭撞「腦多處出血」！ICU搶救中　妻：接下來7天是

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本水族館開賣海豹霜淇淋！芝麻點綴神還原整隻海豹

中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」　9／13起開賣

一見「粉紅色iPhone 16」他想到餐巾紙！網搖頭：3色都像垃圾袋

破解已讀不回！他曝傳訊「這4字」絕對秒回　萬人爆共鳴： 急死了

科技業搶人！職校教師出走潮　校長嘆：起薪就差一大截

獨／年薪翻倍！公立職校教師改當工程師　親吐：夢想不能過生活

快訊／高雄宣布中秋節「全市公園」禁烤肉、放鞭炮　違者重罰6千

88歲神級散戶「日本巴菲特」！靠3筆記1天賺千萬日圓：沒時間失智

北檢強調絕無洩密「分案查自己」？　PTT轟噁心司法：誰會信

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」　9／13起開賣

一見「粉紅色iPhone 16」他想到餐巾紙！網搖頭：3色都像垃圾袋

破解已讀不回！他曝傳訊「這4字」絕對秒回　萬人爆共鳴： 急死了

科技業搶人！職校教師出走潮　校長嘆：起薪就差一大截

獨／年薪翻倍！公立職校教師改當工程師　親吐：夢想不能過生活

快訊／高雄宣布中秋節「全市公園」禁烤肉、放鞭炮　違者重罰6千

88歲神級散戶「日本巴菲特」！靠3筆記1天賺千萬日圓：沒時間失智

北檢強調絕無洩密「分案查自己」？　PTT轟噁心司法：誰會信

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

快訊／又有熱帶低壓就在家門口！最新路徑曝

0補強湖人再傳噩耗！長人伍德2度動刀　至少休2個月趕不上開幕戰

桃園4大電廠及焚化爐周邊！列擴大肺癌篩檢範圍　設籍10年有補助

全球電玩市場規模上看1877億美元　2025台北電玩展過半展區解鎖

柯文哲兒子吃牛排被酸　綠委籲勿過於獵巫

國3北向白河路段火燒車「狂冒恐怖白煙」　拖板車起火急停路肩

屏東男騎機車購物12小時後迷航　警查出身分助返家

碳費起徵「每公噸300元至500元」　李彥秀點政府3不足：須打擊通膨

醫院名列七大非生產性耗能大戶之首　埔榮提永續報告書

「Outdoor咖」集合！永慶房屋推中秋預約賞屋領「幸福團圓野餐墊」

男偷超商再上門　女店員衝辦公室監控...這次人贓俱獲！

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

生活熱門新聞

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

可能有雙颱！　最新預測曝

日月潭驚現水龍捲！氣象站：看到快遠離

快訊／又有熱帶低壓就在家門口！最新路徑曝

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

200元火鍋見「1配料」！他秒怒：用爛東西充數

超易怒！4星座「一不順就怪東怪西」

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

更多熱門

相關新聞

從拜登退選看企業永續經營之道

從拜登退選看企業永續經營之道

中小企業家應該充分發揮自己的經驗優勢，信任與培養年輕生力軍，積極應對新世代的挑戰與機遇。適時傳承、技術創新、全球化與可持續發展是未來企業發展的三大關鍵，中小企業需要在這些方面不斷努力，才能實現永續經營與基業長青。

告別便秘危機！營養師教排便順暢8秘訣

告別便秘危機！營養師教排便順暢8秘訣

排便不順？營養師教預防改善便秘7秘訣

排便不順？營養師教預防改善便秘7秘訣

營養師教「排便更順暢6招」防便秘

營養師教「排便更順暢6招」防便秘

唇毛也OK！皮膚科醫師教低成本全身除毛法

唇毛也OK！皮膚科醫師教低成本全身除毛法

關鍵字：

領導力領導人方法

讀者迴響

熱門新聞

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面