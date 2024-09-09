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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

UN宣達團前進紐約﹑華府發聲　發信籲聯合國秘書長召開2758號決議聽證會

▲UN宣達團前進紐約、華府發聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

第79屆聯合國大會今年九月的議程活動已正式登場，為了回應國際對聯合國2758號決議文的重視，民進黨立委陳冠廷、張雅琳9日上午陪同《台灣聯合國協進會》（TAIUNA）理事長林逸民召開記者會，呼籲聯合國秘書處與美國國會提出針對台灣國際地位召開聽證會。

林逸民表示，他已經把公開信寄送給聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)，TAIUNA在今年聯合國大會期間也會在9月12日至20日派出「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」在美國紐約與華府發聲。
TAIUNA表示，此次的UN宣達團由台灣聯合國協進會常務理事黃淑純擔任團長，除了來自台灣與歐美澳等地的團員二十餘人外，前國防部長蔡明憲也會以宣達團榮譽顧問身份前往，與立法委員張雅琳(立法院視導團成員)，一起參與在當地舉行的相關活動。

▲UN宣達團前進紐約、華府發聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲UN宣達團前進紐約、華府發聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

根據規劃，UN宣達團在紐約與華府預定會參加的主要活動，包括2758號決議國際記者會﹑KEEP Taiwan Free大遊行﹑拜訪華府台灣學校，以及哈德遜研究所（Hudson Institute）與華盛頓時報共同舉辦的「台灣民主與國際地位」論壇，出席該論壇的美方重量級來賓有美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、哈德遜研究所總裁兼執行長華特斯(John Waters)、華盛頓時報總裁麥戴維（Tom McDevitt）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春（Miles Yu）。

對於美國前駐聯合國常任代表海莉（Nikki Haley）日前訪台表示， 2758號決議文根本沒有提到台灣、沒有決定台灣定位，她認為台灣應該向聯合國提出相同的要求，讓這個主題被聽見，林逸民表示，TAIUNA高度支持與肯定海莉的提議，他自己在寫信給聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的內容中，也鄭重呼籲聯合國能夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。

林逸民表示，在給聯合國秘書長古特瑞斯的信件內容中，已經向其反應台灣加入聯合國的願望長期受到不公阻礙，聯合國大會第2758號決議被錯誤地解讀為承認中華人民共和國為中國的合法政府，但這一決議的本意並未涉及台灣的主權，也未表示中國對台灣擁有主權。以2024年7月在台北舉行的國會議員對華政策跨國聯盟 (IPAC) 年度峰會為例，來自24個國家和歐洲議會的49位官員表達了對台灣參與聯合國的支持，重申聯合國大會2758號決議並未涉及台灣的政治地位、未授予中國對台灣的主權，並呼籲立即採取行動，糾正對台灣2350萬人民不公的對待。

▲UN宣達團前進紐約、華府發聲。（圖／記者陳弘修翻攝）▲UN宣達團前進紐約、華府發聲。（圖／記者陳弘修翻攝）

此外，美國國會在2022年通過了《台灣增強韌性法案》(TERA)，規定美國駐聯合國常任代表應積極支持台灣參與國際組織，並將聯合國大會第2758號決議未涉及台灣在聯合國的代表權，也未賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利，編入國會的認定之中。

林逸民強調，儘管聯合國大會2758號決議並未涉及台灣在聯合國的代表權，但一些反對台灣成為聯合國會員的勢力仍然利用這一決議阻撓台灣的加入，「我們支持美國前駐聯合國常任代表於8月底在台灣發表的公開聲明，呼籲聯合國就該決議舉行正式聽證會」。屆時，台灣與民主盟友也要一起呼籲世界各國參與討論，確保所有對於該決議的解釋符合法律規範，以及聯合國包容性和公平代表的核心原則，因為這些努力將有助於聯合國創建一個更加公正、公平且具代表性的國際社會。  

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