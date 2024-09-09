「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲「2022／11／01」下午行程曝光

▲柯文哲隨身碟中記事本，標註「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，檢方將他聲押禁見獲准，本刊6日獨家揭露，檢廉日前搜索柯住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，清楚記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，遭疑是收取威京集團主席沈慶京1,500萬元，成他遭羈押關鍵。不過，「1500沈慶京」代表什麼？有名嘴或網友認為也可能是兩人見面時間（指下午3點），但本刊進一步調查發現，柯2022年11月1日當天下午2點到5點，人都在大同區、中正區拜會當地里長，且時任北市民政局長藍世聰也陪同，根本沒多餘時間與沈慶京見面。

本刊日前報導，專案小組搜索柯文哲住處時查扣一個隨身碟，其中清楚寫上「2022/11/1小沈1500沈慶京」，因時序與北市府2022年10月18日核發建照給予京華城樓地板總面積25萬4,527平方公尺相近，高院裁定書因此直指，柯身為台北市長，又受理京華城案陳情，而瓜田不納履，李下不整冠，竟會在自己隨身碟內如此記載，難認與本案毫無關連，高院此一論述，成柯遭羈押關鍵。

新聞曝光後，「小沈1500沈慶京」引發熱議，有名嘴認為，「1500可能是下午3點見小沈」；但民進黨籍北市議員陳怡君認為，柯任台北市長自豪創了廉政制度，不論見財團或收禮都須登記，但此卻被政風處打臉，因為柯並沒有登記與威京小沈見面的任何紀錄。

柯文哲2022年11月1日當天下午究竟人在哪？本刊以當天日期、柯文哲、民眾黨、柯P等關鍵字搜尋過往新聞，並交叉比對新聞畫面中的店家、建物特色查出，柯當天下午是在北市大同區的國慶區民活動中心與當地多名里長座談，此行程不但被2家電視台直擊而留下紀錄，柯當時還接受記者堵訪，回應本刊當天出刊的報導內容。

回顧2022年11月1日一早，本刊刊出了柯接受本刊專訪對縣市長選情的解盤，他在專訪中指出，縣市長「坐一望二」，竹市領先，北市有機會一搏，但也坦言受政黨組織動員影響，「那個『坐』也坐不太穩」。到了下午，柯被2家電視台直擊現身在北市大同區的國慶區民活動中心，柯先是簡短回應本刊報導民眾黨選情「坐一望二」的議題後，才進入活動中心的會議室拜會當地里長並座談。

根據當時新聞畫面，牆上時鐘顯示，柯到場的時間約是下午近2點，從桌上擺放的餐點數量可知，當天下午與會的人數超過10人，與會的包括藍世聰、身兼大同區里長聯誼會會長的蓬萊里里長何英輝等人，但未見沈慶京身影，這場行程約3點結束後，柯又繼續在大同區拜會其他里長。

本刊進一步調查，柯離開國慶區民活動中心後，繼續在大同區拜會里長，並在下午3點30分前就抵達另一處地點，與會的除了藍世聰，還有大同區區長方越琦等人。之後約下午4點左右，柯又轉往中正區繼續拜會當地里長，直到約5點才結束行程，而當天下午無論在大同或中正區，都有不少里長與柯合影留下時間紀錄。

換言之，柯2022年11月1日下午2至5點的行程都是在拜會里長，本刊依柯與里長合照、行程時間交叉查證後，合理推斷柯根本沒時間與沈慶京見面，再對比本刊日前報導專案小組所查扣隨身碟記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」，其中「1500」顯然不是與沈慶京見面的時間，至於柯當天其他時間有無與沈見面則不得而知。

因柯相關電磁紀錄已遭專案小組查扣，他有無收取沈慶京1,500萬元，又這筆記帳內容是否與京華城涉貪案有關，仍待司法單位進一步釐清。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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