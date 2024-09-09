站台挺柯文哲？王鴻薇稱取決小草訴求　「為了司法公平會發聲」

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨定調為司法迫害，昨日於立院旁舉辦活動聲援，而國民黨內僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場力挺。國民黨立委王鴻薇今（9日）對此表示，不管是藍委談到的，還是國民黨主席朱立倫定調的，都是原則性問題聲援，不能因為柯文哲是在野黨就放任媒體惡整，這幾天很多中秋節活動，區域立委要忙著跑行程，但相關的司法正義上，藍委會繼續檢討跟追究。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨昨日號召支持者小草們到立院外集結聲援柯，國民黨人士僅蕭旭岑上台發言，另外有藍委徐巧芯撰寫聲明稿，交由民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩代為朗誦。民進黨諷刺，藍營不敢太過於表態挺柯，是怕柯文哲如果真有貪腐，藍會挺錯人。

王鴻薇今日受訪時指出，柯文哲案顯示司法不公，甚至配合媒體放風聲，還都是錯誤的，這些不公不義的程序本來就該檢討、批評，才可以改進。不管是藍委談到的，還是朱立倫定調的，都是原則性問題聲援，不能因為他是在野黨就放任媒體惡整。

王鴻薇也解釋自己昨日為何未到場，「這幾天很多中秋節活動，區域立委要忙著跑行程」，但相關的司法正義上，藍委會繼續檢討跟追究，她才要反問王定宇，身為民代面對司法不公不義、違反偵查不公開，王定宇有監督嗎？反而監督在野黨立委發言，請不要再繼續秀下限。

之後的活動會參加？王鴻薇說，會視行程以及小草的訴求而定，不管是柯文哲還是誰都該受到公平待遇，如果前桃園市長鄭文燦有受到不公平待遇，國民黨也會支持民進黨立委出來喊話；她再次強調，即便沒有集結，但國民黨仍然會基於共同監督政府，為了司法公平一定會幫忙發聲。

王鴻薇說，國民黨是國會脆弱多數，因此在野黨必須合作，希望議員能夠理解國會生態，國民黨得向民眾黨八席立委尋求合作，包括國家重大法案及人事案，都是追求在野的共同利益，而非個人利益。

