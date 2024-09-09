4校短報缺額「真理、佛光不是第一次」　鄭英耀：累犯會重懲

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分發入學今年首度爆發文大，佛光、真理、大葉等4所大學短報招生缺額違規狀況，教育部要求4校兩周內提交檢討報告，今天是最後截止日。教育部長鄭英耀今（9日）表示，文大是初犯、情節相對比較輕微，會從寬處理；至於真理、佛光大學不是第一次短報缺額，情節相對嚴重，兩校校長分別遭解聘或自行請辭，教育部也會有比較大的懲處。

大學分發入學今年有4所大學短報招生缺額違規情事，真理大學校長遭解聘，佛光大學校長已請辭，但文化大學校長王子奇卻遲未表態，引發校內師生不滿。鄭英耀今天出席「中小學校長數位學習領導指引宣導暨專業增能工作坊」，回應4所大學短報缺額違規招生事件。

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鄭英耀表示，文化和大葉大學算是第一次，情節來講相對是比較輕微，那對初次因為校長任期或人事的更換，難免在法令上可能比較不熟悉，對首次違反規定會從寬處理。他進一步指出，教育部已有相關規定，針對招生名額未滿7成者，即會扣減招生額跟補助款，無論是初犯或累犯，教育部都會有不同的處罰方式，會依情節輕重，有不同比例的扣減名額跟獎補助款的處罰。

鄭英耀指出，真理大學校長陳奇銘已經被董事會解聘，佛光大學校長何卓飛則是自動請辭，但這兩所學校已經不是第一次，情節嚴重，教育部會給予比較大的懲處。

媒體追問是否會課責董事會，鄭英耀表示，董事會基本上一定是相信校長是專業的校務治理主要負責人，教育部是不是會課責董事會，必須要進一步去了解，董事會是不是理解學校的治理內容，校長是否有跟董事會報告，這些都會連帶考慮。