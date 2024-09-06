手機訊息「突跳4個字」絕對秒讀　一票人認證：急死了

▲友人傳來一句「跟你講哦」，原PO秒讀。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了家人與摯友傳來的訊息，許多人並不會立刻已讀！而一名網友笑稱，若看到訊息跳出「跟你講哦」，當下絕對秒已讀等八卦，文章引來萬人爆共鳴+1，「或是欸欸欸欸欸欸」、「我跟你說喔、欸欸、在嗎，我都會秒回」，更爆笑的是，網友還說「結果對方消失，我急死了」。

一名網友在Threads貼出一張螢幕截圖，是一封IG訊息，上頭寫著「跟你講哦」，吊人胃口的4個字，讓他笑稱「當我朋友只要講這句，我就一定會秒回他，應該有人會懂。」

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文章曝光後，引來1.9萬人點頭認證，「：欸幹我跟你說」、「前面加髒話的，我會秒讀，像那種『欸幹其實』或者『欸幹靠北他跟我』、『哇靠！那個誰』之類的」、「或是欸欸欸欸欸欸」、「還有『我問你哦』是不是...」「ㄎㄅ 跟你說（我秒已讀），已經兩天沒回訊息」、「八卦的味道 」、「然後點進去一直：正在輸入訊息...」「吃瓜人的興奮」、「我跟你說喔、欸欸、在嗎，我都會秒回」。

更有感的是，網友直呼，常常在線上急等八卦，不料對方總是消失一陣子，「通常對方傳完這句話就會消失一段時間」、「然後回了直接消失不見」、「有的人還會故意等你讀了，才跟你說」、「欸幹幹幹你知道嗎？我秒回『怎樣怎樣怎樣』，結果對方消失，我急死了」。