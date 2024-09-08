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高雄選妃一條街又復活！爆乳妹價碼曝　網笑：只有暖男不知道

七賢一路一處大樓選妃一條街。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲酒店妹身穿「小可愛」細肩帶上衣，露出傲人翻滿上圍。（圖／翻攝社會事新聞影音）

圖文／CTWANT

高雄市七賢一路一處大樓，是老司機都知曉的「選妃」一條街，近日還有民眾錄下消費過程PO上網，更說「全市只有暖男不知道」。對此，警方表示，會掃蕩到底。

近日有民眾到高雄市知名的電信大樓消費，他在IG貼2段影片，他到電信大樓6樓選妃，服務人員還跟他說英文，最後挑了一位妹，付費後到別樓開房間。而其中一個片段在網路上流傳，上面還標註，「業者打著現場選妃的名號，小姐站滿房間讓客人挑選，如市場一樣報價，網嘲全市只有暖男不知道」。據悉，一次價格為2600元。

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對此，高雄市新興分局回應，今年迄今分局到該大樓搜索2次，相關店家已勒令歇業並廢止營登，轄區今年查獲8件妨害風化案，會持續強力查緝，將部肖業者掃除殆盡。

據悉，最近也有網友在臉書社團「爆廢公社」分享該大樓，大樓的3到7樓都掛滿「暖暖」、「嫥漾」、「盈盈」、「絕色」、「芭比」、「品逸」等色彩繽紛的招牌，如霓虹燈畫，而這有許多會館，在老司機中「艷名遠播」。更有人笑說，「你租這邊會不會每天都很晚回家。」

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