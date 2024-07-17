關西機場天花板長出「瑪利歐蘑菇」！一票點頭笑：很多人放生

▲日本大阪關西機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日在日本大阪關西機場的「天花板」上看到一顆「蘑菇」，本以為是眼花，拿手機拉近一看還真的有，而且是電玩《超級瑪利歐》裡的紅色蘑菇，「可是前後只有這裡有～好想知道為什麼」，影片引發熱論。

一名網友在Threads分享影片，說他在大阪關西機場的天花板看到一個蘑菇，「眼睛不好，拿了手機拉近，有眼睛欸！超像瑪利歐的蘑菇！」從影片來看，那顆紅色蘑菇是反著的樣子，彷彿是從天花板冒出來的，而且前後左右都沒有，就只有原PO拍的那一顆，令他超好奇。

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貼文意外掀討論，「這個地方晚上會作為瑪利歐賽車陽光機場的地圖，有玩家在拿蘑菇時被龜殼打到，所以道具掉了（瞎掰的」、「天花板太潮濕會長菇 XD」、「因為那邊是瑪利歐賽道，吃了可以加速」、「太可愛了，瑪利歐也太會跳了吧」、「哈哈哈超級可愛欸！」

其中，就有網友笑解惑，「應該是環球影城賣的氣球破掉，裡面的蘑菇飛上去」、「環球影城特產，因為不能帶上飛機，所以很多人在機場放生」、「是環球的氣球，我也有買目前還沒找到方法消氣。」

原來是因為氣壓關係，氣球帶上飛機有爆掉的風險，會產生安全疑慮，因此禁止帶上機。不過，如果真的想把氣球帶回家，也有網友熱心教學，「用吸管（洩氣），它有一個吹氣孔，吸管往裡面插進去，需要一點長度，就可以洩氣了。」

還有人分享別張卡氣球照，「羽田機場有米奇」、「本來一堆」、「機場天花板真的會卡各種氣球，但蘑菇也太可愛。