高雄之光！阿卜極3作品登上瑞士藝術拍賣會　獲國際藏家關注

▲國際策展人陳美芬(左)將阿卜極的書寫作品帶到瑞士藝術拍賣會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣當代藝術家阿卜極(本名：詹獻坤)，今年3月推出在高雄推出＜幻墨叫真＞系列展獲好評，國際策展人陳美芬再將阿卜極20多幅作品帶到德國芬畫廊展出，成果獲得國際迴響。今年瑞士藝術拍賣會展覽9月6日至10日在蘇黎士展開，阿卜極是首位登上瑞士藝術拍賣會的高雄當代藝術家，屆時他的＜龍舞＞、＜空谷幽蘭＞、＜封神吟＞3幅作品也獲邀展出並將公開拍賣。

國際策展人陳美芬早年在瑞士佛里堡大學攻讀藝術史博士班，積極參與瑞士藝術交流活動，並在德國成立芬畫廊（Fen atelier gallery），除了將德國藝術家引進台灣，也帶領台灣傑出中、青代藝術家前進柏林藝術市場與瑞士國際藝博會，讓台灣藝術在歐洲藝壇發光發熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿卜極是現任高雄師範大學美術學系教授，曾任高雄市立美術館典藏委員，善於以精神靈性創作，自1998年起幾乎每年都舉辦個展。曾獲第一屆蕭勤創作獎、第三屆廖繼春油畫創作獎、高雄獎，作品獲台北市立美術館、國立歷史博物館、高雄市立美術館典藏。

▲阿卜極3件書寫作品，受到藏家特別關注。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳美芬表示，阿卜極具有極佳的發展性，她在2023年10月將阿卜極＜一剎之寂-十字＞及＜大象無形＞2件作品帶往蘇黎世國際世貿展覽中心參展＜完美藝境＞瑞士國際藝博會，引起藏家廣大迴響。

今年6月1日至8月30日，陳美芬在德國圖特林根市策劃＜鳳舞＞阿卜極書寫個展。陳美芬說，阿卜極的作品受到當地居民及藝術收藏家熱烈喜愛，名收藏家施維林就點評阿卜極作品＜龍舞與鳳舞＞指出，德國表現主義盛行，阿卜極的線性本身，揉合東西方線性美學，涵融古典內歛與當代的實驗性，極有內心直觀的表現性，例如＜龍舞＞的舞字與＜鳳舞＞的舞字，猶如結合舞蹈性與音樂性，開創未來性的新意，已跳脫傳統的中文書寫意境。

▲瑞士藝術拍賣會開展，9月12日正式上拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳美芬指出，今年瑞士藝術拍賣會展覽9月6日至10日在蘇黎士展開，9月12日至18日正式上拍，阿卜極＜龍舞＞、＜空谷幽蘭＞、＜封神吟＞等3幅作品受到當地收藏家關注，其中＜封神吟＞是阿卜極自己創造的詩句，作品深具當代空間布局與音樂性的意趣，連德國收藏家也能感受到東西方交融的美感，9月17日將與另一位台灣藝術家顏伯龍的花鳥水墨長軸，一起在線上、線下同時公開拍賣。