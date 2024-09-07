日本對賴清德「心有餘悸」？　總統府駁：報導憑空臆測

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

《上報》7日以「對日步步驚心」為題，稱日方對總統賴清德「心有餘悸」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實狀況並不相符，內容所稱「突發」行程更是憑空臆測。郭指出，該報導以不實敘述為標題，恐誤導國人對台日關係的正確認識，建議媒體報導前應妥為查證。

根據《上報》報導，總統賴清德對日本有深厚情感，但從賴當選總統前，以副總統身份赴日向遇刺身亡的前首相安倍晉三奔喪行程，及之後在總統大選時發言不慎碰觸日本敏感神經等，都出現處理手段過激的狀況，讓向來保守、傳統的日本文官系統「心有餘悸」，對賴並非完全放心。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統是以至親摯友身分獲邀專車直入會場，只要參考當時國內外媒體報導，即可了解相關行程均經過台日雙方審慎安排，並不存在突發等狀況。

郭雅慧指出，日本首相岸田文雄日前於社群回覆賴總統表示，「對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值的極為重要的夥伴，也是重要友人。相信日台間的Kizuna-心靈連結，今後也會繼續深化」，且賴總統上任至今，不分政黨的日本友人與訪團頻繁會面，台日友好不言可喻。該報導以不實敘述為標題，恐誤導國人對台日關係的正確認識，建議媒體報導前應妥為查證。