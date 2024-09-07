改名線上就可以！　內政部：「未滿14歲者」法定代理人可上網申辦

▲內政部部徽。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部今（7日）表示，自9月9日起，未滿14歲之未成年子女的法定代理人，可使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申辦未滿14歲之未成年人改名登記，免臨櫃就能完成登記，輕鬆省時又免排隊，不過，內政部也強調，本申辦項目限縮未滿14歲者係依姓名條例第9條第1項第6款規定之改名事由，得由法定代理人線上提出申請改名登記。

內政部提及，為簡政便民，9月9日起將開放未滿14歲之未成年子女法定代理人可用自然人憑證（或行動自然人憑證），透過網路提出申請未滿14歲之未成年人改名登記，系統會自動派案至該名未成年子女戶籍所在地戶政事務所。

關於後續作業，內政部說明，戶政事務所在完成登記後，會以電子郵件通知申請人，民眾可依方便的時間，至全國任一戶政事務所，換發戶口名簿或國民身分證。

內政部進一步說明，由於多數民眾是依姓名條例第9條第1項第6款規定，以命名文字字義粗俗不雅、音譯過長或特殊原因申請改名，且實務上未滿14歲之未成年人改名無須依同條例第15條規定不得改名情事而進行刑案資料查證。然而，內政部強調，本申辦項目限縮未滿14歲之未成年人依上開規定之改名事由，得由法定代理人線上提出申請改名登記。

內政部表示，至於若依姓名條例第9條第1項第6款以外的其他各款改名事由，例如與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、與通緝有案的人犯名字完全相同等情形，則仍須至戶政事務所臨櫃辦理。