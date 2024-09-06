許光漢入伍傳享特權　內政部駁：一視同仁無差別待遇

▲知名藝人許光漢入伍後，在軍中的一言一行備受外界關注。（圖／記者白珈陽攝）



記者陳家祥／台北報導

知名藝人許光漢日前入伍，引發各界關注。近來傳出，許在軍中疑似享有獨立廁所、可吃外食、免上課程等3大特權。對此，內政部今透過新聞稿逐一說明，強調對所有受訓役男皆一視同仁，不會有差別待遇。內政部也呼籲，各界應理解役男訓練細節，並感謝所有役男為國家所作的付出。

針對外傳許光漢享有特權的指控，內政部逐一說明，首先，許光漢於113年8月20日入營參加一般替代役第258梯次基礎訓練。媒體提及許員在訓練期間於中隊級辦公室用便當及食用零食一事，經查，役男在訓練期間如有適應或疑問，均可向中隊長或副中隊長反映，以便中隊幹部適時提供關懷與協助。此外，訓練表現良好的役男亦可獲得上便利商店購買零食的鼓勵措施，因此許員並無享有任何特殊待遇。

針對爆料稱許光漢缺課、獨用廁所，內政部說，8月29日下午許許光漢因身體不適，於中正堂上志願服務專題課程時急需如廁，因當時下課廁所人員眾多，中隊幹部即刻將許員帶回中隊如廁後，隨即返回課堂繼續上課，並無缺課及獨用廁所的情況，此事應屬誤傳。

內政部強調，許光漢自入營以來，訓練適應狀況良好，並於9月6日順利通過相關測驗，取得初級救護技術員（EMT-1）證照，將於9月9日撥交至接續單位進行專業訓練。內政部呼籲各界理解役男訓練細節，並感謝所有役男為國家所作的付出。