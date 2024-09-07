鄭文燦、柯文哲接連出事　她質疑：地方首長「這兩隻手」權限多大？

▲民眾黨主席、前台北市長柯文哲日前因京華城案遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前桃園市長鄭文燦與前台北市長柯文哲接連因涉貪與圖利罪遭到羈押禁見，而鄭也被桃檢起訴求刑12年。對此，台北市議員游淑慧今（7日）表示，地方首長有「不受控的兩隻手」，右手「點石成金」，促成土地變更；左手「無中生有」，給予容積獎勵，游淑慧並直言，2024年，有兩位2014年當選的直轄市長都涉案羈押，這是流年不利的巧合？還是實在財帛動人心？

游淑慧提到，高雄市議員邱于軒很高興的打給她，高雄國賓要重新鑑定評估了，游淑慧認為，代表高雄市政府看到台北市的狀況，也會皮皮挫。

不過，游淑慧也強調，高雄國賓與台北京華城是不同性質的案子，但她樂見地方縣市在給予容積獎勵或土地變更時，能更透明、更法制、更謹慎。

此外，游淑慧指出，地方首長的權限多大？多少誘惑？其實存在「不受控的兩隻手」。游淑慧說明，這是一雙能創造富貴的手，右手叫「點石成金」，如土地變更；左手叫「無中生有」，如容積獎勵。

游淑慧進一步說明，第一隻手，可以把農地變工業區，或工業區變商業區、住宅區，把不值錢的地，變更為身價數十倍的黃金地。

「鄭文燦就是這樣創造了不少特定人財富而翻車，之前我建議凌濤議員，桃園也要比照台北成立專案調查小組，希望他們也有所斬獲。」

游淑慧接著點出，第二隻手「無中生有」，就是這次京華城的例子，給予容積率，讓京華城生出5585多坪的樓地板面積，多生出100多億的出售利益。游淑慧感嘆，地方首長的這兩隻手，如果配合財團建商翻雲覆雨，就是加速今天台灣居住和土地不正義的幫兇。

最後，游淑慧直言，2024年，有兩位2014年當選的直轄市長都涉案羈押，這是流年不利的巧合？還是實在財帛動人心？這給予地方首長和民意代表的都是一種警惕。

★未經判決確定，應推定為無罪