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柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩：並非如此

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

京華城弊案持續偵辦，有媒體報導，檢廉在民眾黨主席柯文哲家搜索到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，被認為是收取威京集團主席沈慶京1500萬元的記錄，柯文哲才會因此被羈押。不過有法界人士認為，從裁定書中來看，其實並非如此。

鏡週刊報導指出，檢廉在上月底搜索柯文哲家時，在一只USB隨身碟發現當中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，由於時間跟京華城改建建照核發日2022／10／18接近，加上數字1500數字敏感，被懷疑是柯文哲涉收受沈慶京金額；不過也有另一說法，認為1500可能是雙方約定碰面的時間。

根據《自由時報》報導，有一位檢察官出身的法界人士認為，這資料是有可能說服法官裁定羈押柯文哲，不過其實從裁定書來看，柯文哲被裁定羈押的原因主要是圖利罪為主，可見法官認為柯文哲收賄證據仍須更多證據。

▲民眾黨主席柯文哲8/30被搜索。（圖／記者屠惠剛攝）

北院裁定書指出，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽。柯文哲明知增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，昭然若揭，並因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元。則被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。

本件就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握的案情，雖形式上已符合貪污治罪條例第6條圖利罪的要件。但柯文哲所為，究僅係柯文哲單純圖利京華城共犯沈慶京、抑或與共犯沈慶京期約甚至收受違背職務賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。

 
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