作家酸柯USB「1500沈慶京」：智商157簡直是87　阿北對賭司法公信

▲檢調偵辦京華城案，柯文哲當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

京華城弊案持續偵辦，有媒體報導，檢廉在民眾黨主席柯文哲家搜索到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，被認為是收取威京集團主席沈慶京1500萬元的記錄。不過對此批踢踢有網友認為其實很像約碰面的時間記錄，作家漂浪島嶼也在臉書發文大酸此事。

鏡週刊報導指出，檢廉在上月底搜索柯文哲家時，在一只USB隨身碟發現當中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，由於時間跟京華城改建建照核發日2022／10／18接近，加上數字1500數字敏感，被懷疑是柯文哲涉收受沈慶京金額；不過也有另一說法，認為1500可能是雙方約定碰面的時間。

▲民眾黨主席柯文哲稍早步出家門，至廉政署應訊。（圖／記者屠惠剛攝）

此一事件在批踢踢上造成熱議，有鄉民推文「這下午3點吧」、「感覺是下午3點」、「「才1500，阿北行情有這麼低嗎？」。作家漂浪島嶼也在臉書發文大酸「太強大！偵辦中案件，鐵證如此輕易獲得，犯行果真昭然若揭，貫徹偵查透明公開原則。」

漂浪島嶼寫道「智商157，會在USB記下收1500，如同留存犯罪證供，簡直是87。」、「其實整個案件已經成為阿北卸罪對賭司法公信，看最後人民相信那個。」