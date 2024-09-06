矯正機關首度角逐透明晶質獎　雲林監獄展現科技與透明成效

▲雲林監獄為配合政府追求更好廉政治理目標，主動報名第2屆透明晶質獎參獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部為激勵各機關致力追求更好的廉能治理，積極推動資訊及行政透明，並特別建立透明晶質獎之行政機關廉潔評估機制，並自2019年由法務部廉政署推動透明晶質獎試評獎，2023年獲得行政院支持推動成為全國性正式獎項。

雲林監獄為配合政府追求更好廉政治理目標，主動報名第2屆透明晶質獎參獎事宜，亦為監獄機關首次參獎，在經過第一階段書面審查後，昨（5）日法務部廉政署副署長沈鳳樑帶領透明晶質獎評核委員至雲林監獄實地評核，除使委員親眼見聞本監智慧監獄系統、收容人專業處遇、技能訓練及自營作業建置及辦理情形外，更向委員展現提升行政效能、風險防制以及廉能創新豐碩成效。

▲雲林監獄為配合政府追求更好廉政治理目標，主動報名第2屆透明晶質獎參獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

評核委員於意見交流時表示，此次是透明晶質獎第一次實地進入監獄評核，除親眼看見雲林監獄同仁致力於收容人管理、教化及轉銜復歸等業務之辛勞外，也看到現今矯正機關行政透明、風險辨識防制，以及科技化轉型之成果。

法務部矯正署副署長林憲銘、雲林監獄典獄長蘇維闊表示，矯正機關不再只是關押收容人的處所，更是致力使收容人蛻變回歸社會之社會安全網重要角色，期待雲林監獄除了能夠成為現代化、科技化、透明化的監獄外，也能夠依循國際趨勢，朝向人權化的監獄而努力。