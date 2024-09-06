桃園鐵路地下化拚119年底完工　中路車站路段工程今動工

▲桃鐵地下化中路車站路段工程今舉行動土祈福典禮。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵都會區捷運化桃園段地下化預計119年底完工通車，中路車站路段鐵路地下化工程今(6日)舉行動土祈福典禮，交通部鐵道局長楊正君表示，將朝如期如質完工啟用目標努力。

桃地計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程由皇昌營造股份有限公司承攬，工程金額約163.6億元，預計119年底完工。

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鐵道局表示，新設中路車站為地下二層，設置1座島式月台、1岸壁月台、4處出入口，並提供電梯及電扶梯等月台服務設施，完工後可縫合鐵路兩側，解決長期交通壅塞困境，並帶動沿線土地有效開發利用，對提升桃園地區鐵路運輸服務及加速都市發展有極大助益。

鐵道局長楊正君出席典禮致詞時表示，感謝桃園市政府與地方民意對重大交通建設支持，同時要求施工團隊務必要加強施工期間之交通維持、落實工地安全及環境保護等議題，降低對工區附近居民之不便，並朝中路車站如期如質完工營運啟用之目標努力，為旅客提供更為優質之鐵路運輸服務。

行政院109年9月核定「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規劃報告，計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，鐵路地下化後將設置8座車站，改建3座既有車站包括桃園、內壢、中壢，並新建5座通勤車站包括鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等，全長17.9公里。