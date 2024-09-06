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政務委員陳時中視察朴子醫院 　實勘人口老化復健醫療試辦

▲▼ 陳時中以政務委員身分與衛服部視察朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

▲▼ 陳時中以政務委員身分與衛服部視察朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院政務委員陳時中與衛生福利部官員今(6)日視察朴子醫院，實地了解該院「因應人口老化後復健醫療試辦計畫」暨前瞻復健病房推動情形。此計畫專注急性後期照護，旨在提供更完善的復健服務，幫助病患在出院後提升生活品質及自理能力。

▲▼ 陳時中以政務委員身分與衛服部視察朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

「因應人口老化後復健醫療試辦計畫」由朴子醫院與台中醫院共同執行，台中醫院負責都市型試點，朴子醫院則專注於鄉村型試點。截至目前，計畫總收案200名病患。賴仲亮院長表示，城鄉急性後期照護有不同的樣態（包含個案來源、全責照護之認知），但透過該計畫，成立「前瞻復健病房」專責照護復健病患，讓90%以上病人出院後能夠回家生活，而不需要住進長期照護機構。參與計畫的病患在出院後3個月內的健保費用顯著降低，不僅改善了病患的健康狀況，還有效減少了醫療資源的使用。家屬和病人的滿意度達到90%以上，顯示醫療團隊在患者治療過程中的用心和專業。

▲▼ 陳時中以政務委員身分與衛服部視察朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

陳時中表示，賴清德總統提出「健康台灣」的願景，是要讓國人能夠健康老化、減少臥病時間，進而提升整體健康餘命，其中打造醫療與長照一體化服務，是政府接下來非常重要的工作，努力強化出院準備與區域、在宅醫療照護體系，提供失能者更加完善的復能與照顧服務，讓醫療與照護的轉銜更加流暢，盡可能減輕家庭照顧者的負擔，以達照顧不離職的目標。

▲▼ 陳時中以政務委員身分與衛服部視察朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

另外看到朴子醫院的復健醫療試辦計畫，針對鄉村地區的需求，提供了量身定制的復健服務，這不僅提升了當地醫療服務的可及性，還為全國其他地區提供了寶貴的經驗參考。面對快速老化的人口結構，這樣的創新醫療模式是醫療體系進步的象徵，也是應對高齡化社會挑戰的關鍵。」賴仲亮院長則強調，朴子醫院將繼續致力於提升復健病房的醫療品質，透過實際數據和成功案例，推動前瞻復健計畫的進一步發展，讓更多病患受益，提升生活獨立性及社區回歸率。

 
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