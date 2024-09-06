9月星空不寂寞！　土星衝最佳觀測時間曝光C／2023 A3彗星來了！

▲南瀛天文館表示，隨著9月的到來，一系列令人振奮的天文現象也即將到來，天文愛好者們別錯過！包含9月8日的土星衝、土星合月、水星西大距、海王星衝，當日晚上將舉辦線上直播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

土星環即將消失！？南瀛天文館表示，隨著9月的到來，一系列令人振奮的天文現象也即將到來，天文愛好者們別錯過！包含9月8日的土星衝、土星合月、水星西大距、海王星衝，當日晚上將舉辦線上直播。

去年發現的重磅彗星C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)也將抵達近日點，南瀛天文館將在9月28至29日辦理「2024秋夜追星Party」，直接帶大家到左鎮二寮追彗星看日出，報名網址：https://reurl.cc/Dl3G8d。

台南市長黃偉哲表示，太陽系最迷人的行星之一─土星，即將來到「衝」的位置，南市南瀛天文館9月8日夜間8時至9時30分也將於YouTube官方頻道辦理土星衝線上直播，提供深入淺出的專業解說服務，並透過天文望遠鏡觀賞土星的風采。屆時土星距離地球8.66 AU（約13億公里）、亮度0.6等、位於寶瓶座，值得關注的是，土星環亮度會在衝日前後幾天增加，這是因為土星環中的水冰顆粒被陽光照亮後向後方散射，使亮度顯著增加的「西格利效應」產生的，特別要提醒，本次土星環傾角只有3.7度，預計明年將會與地球觀測角度達到平行，約18個月將看不到太陽系最美麗的行星環了，千萬別錯過本次機會！

教育局鄭新輝局長指出，9至10月有一顆備受期待的彗星─C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 是一顆於2023年初發現的彗星，預測將於9月27日達近日點，距離太陽約0.39 AU(約6,000萬公里)、位於六分儀座、最大亮度逼近0等，日出前於東方低空可見，建議可用口徑5公分以上的雙筒望遠鏡觀測(推薦口徑5公分以上，低倍率、大視野)，10月12日彗星則到達近地點，距離地球僅約0.47 AU(約7,000萬公里)，提醒星迷特別留意。

南瀛天文館補充說明，所謂的「行星衝」，是指行星、地球與太陽依序排成一條直線，且行星和太陽的赤經相差180度的天象；除了土星外還有位於太陽系邊際的海王星也將在9月21日到達衝的位置，屆時距離地球28.89 AU，亮度7.8等，位於雙魚座，建議用高倍率天文望遠鏡挑戰觀察這顆深藍行星；9月5日將有水星西大距，和太陽相距18.1度、位於獅子座，可於日出前往東方地平線上方尋找它的身影；而9月17日中秋節當天則有土星合月，兩星相距約18角分、土星亮度0.6等、位於寶瓶座，日落後將於東方低空現蹤，每週六夜間於觀測館都會提供免費夜間星空導覽解說（19:00～20:30），歡迎對即將到來的天象有興趣的民眾到館體驗！