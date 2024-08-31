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5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

5生肖「9月財運」出爐　鼠兔小心財務危機

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

明天即將迎來9月，《搜狐網》為此也分析5生肖的9月財富運程，指出有些人財氣充裕，有些人則財氣低迷，其中鼠兔更要小心有財務經濟危機。

生肖鼠

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肖鼠9月財務狀況很糟糕，在錢財方面遭遇了很大的危機，不僅沒有多少賺錢機會，還總因為各種事情而耗費錢財。此時，要努力開源節流，非必要的東西就別花錢購買了，守好財才是最重要的。

生肖牛

肖牛9月迎來美好時光，財富運程很值得期待。你們的頭腦活躍，賺錢想法多，在貴人的助力下，能把它們化為可賺錢的計畫，並得到一大筆收入。偏財運也相當旺，總有意外之財降臨。

生肖虎

肖虎9月收入還不錯，而且得到貴人相助，事業有很大的發展，薪資也跟著調升。此時要好好珍惜機會，同時也要努力去提升自己，多學多看多聽，積累經驗，這樣才能實現自己的目標和理想，使收入進一步提升。

生肖兔

肖兔9月財務方面有一定的問題，常會遇到各種突發狀況，支出比較多，手頭盈餘不夠多的朋友，可能會處於入不敷出的狀態，經濟上也會面臨危險，因此適當降低生活品質，也許生活會好過一些。

生肖龍

肖龍9月財富呈上升趨勢，在事業上會得到貴人相助，也能遇到施展才華的舞臺，從而迎來了升職加薪的機會，正財方面的收入相比以往翻了幾倍。此外，做生意時也能因準確的市場判斷而盈利，賺進大把鈔票。

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