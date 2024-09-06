白露節氣帶旺財運　「3星座」大爆發

▲清水孟國際塔羅的雲蔚老師表示，白露節氣象徵著收穫和豐收，許多星座的財運因此有所提升。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

後天9月7日即是24節氣之一的「白露」，此節氣之後天氣將逐漸轉涼，會在清晨時分發現地面和葉子上有許多夜晚水氣凝結的露珠，由此得名；據《壹蘋新聞網》報導，清水孟國際塔羅的雲蔚老師表示，白露節氣象徵著收穫和豐收，許多星座的財運因此有所提升，這段時間若能抓住機會做出明智的財務決策，相信會有更好的財運表現。雲蔚老師揭露，以下3個星座在白露節氣時財運最旺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白露節氣當天，牡羊座的偏財運特別旺盛。（示意圖／ETtoday資料照）

●第三名 射手座

白露節氣當天，射手座的正財運最旺，這一天會感受到來自外界的支持和機會，特別是在職場和財務方面。這些機會不僅能夠提升收入，還能在財務規劃上做出更明智的決策。直覺和判斷力特別敏銳，能夠迅速識別出有利的投資機會並果斷行動，獲得更多的財務回報；且在這一天的人際關係也會非常順利，特別是在與同事和合作夥伴的互動中，能夠建立起互信和合作的基礎，產生更多的財務收益。

●第二名 牡羊座

白露節氣當天，牡羊座的偏財運特別旺盛，投資方面，會發現一些高回報的投資機會，無論是股票、基金還是房地產，都有可能獲得不錯的收益，其次，牡羊座參與抽獎活動的中獎機率較高，而意外的禮物也是可能的偏財來源。再加上白露節氣本身象徵著收穫和豐收，這也進一步強化了牡羊座的偏財運，且牡羊座的直覺和判斷力特別敏銳，使得他們在面對財務決策時能夠做出正確的選擇，從而增加財富。

●第一名 巨蟹座

白露節氣當天，巨蟹座在工作中能獲得升職或加薪，特別是那些長期努力但未見成效的付出，這一天可能終於得到回報；此外，涉及到合同簽訂或業務拓展的事務也有望能帶來更多的收益；偏財運上，巨蟹座能在投資領域獲得意外之財，如股票或其他投資產品的突如其來的增值，此外，參與抽獎或競賽活動，也可能帶來驚喜的獎金或物質獎勵，甚至會收到來自朋友或親人的財務支持或幫助。

延伸閱讀

▸ 尪婚前投資店面收租「在延吉街」 人妻點頭嫁了…真相大反轉：感覺被騙

▸ 想搬出婆家！但婆卻是「公司主管」 網勸：讓隊友處理

▸ 參加公司聚餐！主管突發話「妳沒資格坐我旁邊」尷尬了 網1句神回全場讚爆