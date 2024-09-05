轉大人最佳時機！白露節氣「轉骨方」調理體質　孩子高人一等

▲門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，白露節氣正是孩子進行調理體質服用中醫轉骨方的適當時機。（圖／門諾醫院提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節即將到來，除了賞月、吃月餅，對兒童來說，也是進行中醫轉骨調理的黃金時刻！門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，隨著白露節氣的到來，正是孩子進行調理體質服用中醫轉骨方的適當時機，不僅可以改善兒童的免疫力與消化系統，更有助於成長關鍵期內獲得更好的骨骼發育，讓孩子在成長的道路上高人一等。



9月7日為2024年節氣的「白露」，正是兒童開始服用中醫轉骨方的好時機。中醫強調「脾胃乃後天之本」，脾胃功能良好才能促進兒童的健康成長。然而，傳統的「轉骨方」往往無法針對每個孩子的體質進行調整。因此，建議家長們諮詢專業中醫師，根據孩子的個別需求，制定專屬的轉骨調理方案，才能真正有效地幫助孩子成長。

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▲服用轉骨方應考慮青春期的時機，通常以第二性徵的出現為開始轉骨的指標。



醫師指出，服用中醫轉骨方應考慮青春期的時機，青少年在10至16歲的成長潛力最大，通常以第二性徵的出現為開始轉骨的指標。過早使用補藥可能引發性早熟。中醫轉骨在男女調理上有差異：男孩常因運動導致氣滯血瘀，調理時應重點關注筋骨和氣血；女孩則需調經補血，預防貧血和經期腹痛。

轉骨不僅僅在於長高而已，更重要是透過調整臟腑機能達到促進生長發育的目的。楊成湛醫師說，有些小孩先天脾胃氣虛，後天失調，長年食慾不振，導致形體消瘦，也有小孩是後天偏食、挑食引起，吃多了含糖飲料及零食，造成營養不均衡或消化不良。這種小孩的轉骨方，應該先從改善腸胃著手，開脾健胃，益氣滋養，或止瀉消積。

▲調理時應重點關注筋骨和氣血，女孩則需調經補血，預防貧血和經期腹痛。



此外，充足的睡眠對刺激生長激素分泌、幫助長高非常重要。鼻過敏則可能影響孩子的成長，因為長期鼻塞會降低血氧濃度，導致精神不振和食慾不佳，進而影響睡眠和生長發育。適度的運動，尤其是籃球、排球和跳繩等跳躍運動，也有助於促進生長板的發育。醫師進一步說，中醫轉骨強調改善體質，調整臟腑機能，增強脾胃吸收，並配合個人體質調配中藥，才能有效促進身高增長。



現代社會中，兒童的成長發育備受重視。家長們應該及早關注兒童的身體狀況，並選擇適當的時機進行中醫轉骨調理，門諾醫院提供了品質優良的自費中藥即飲包，方便又安心。「開胃健脾湯」專為食慾不佳、消化不良的孩子設計，能幫助他們健脾養胃，提升消化和吸收能力。「長高轉骨方」則針對成長中的青少年，有助於補腎活血，促進骨骼發育。這些即飲包都是經過中醫師的診斷後開立，透過適合的中藥調理，讓孩子在成長的過程中得到最佳的健康支持。